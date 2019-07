La storia d’amore tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sarebbe giunta al capolinea: nel frattempo, è arrivato un duro sfogo dell’ex corteggiatrice.

Non si fa altro che parlare di loro. Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sono, da un paio di giorni, al centro dei riflettori di tutti. Sembra, secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale ‘Chi’, che la loro storia d’amore sia naufragata. I due, lo sappiamo tutti, si sono conosciuti durante la passata edizione de L’Isola dei Famosi. Il loro feeling era tangibile a tutti. Tanto che, dopo pochi giorni all’arrivo in Honduras, è scattato il loro primo bacio. Da quel momento, perciò, non si sono più lasciati. Anzi. Sembrava, infatti, che tra i due andasse tutto bene. Fino a quando, poi, non si è diffusa la notizia di una loro ipotetica separazione. Ecco. Non sappiamo se la notizia sia vera, ma, poco fa, è giunto il duro sfogo di Soleil su Instagram.

Potrebbe interessarti anche:

Soleil e Jeremias, storia d’amore naufragata? Ecco il duro sfogo di lei

Come dicevamo quindi, sembra che la storia d’amore tra Soleil e Jeremias sia giunta al capolinea. Secondo un’indiscrezione e alcuni indizi segnalati dai followers, sembra che i due ex naufraghi abbiano smesso di seguirsi sui social. Non sappiamo con esattezza cosa sia successo tra i due in questi ultimi giorni. Anche perché, pochissimi giorni fa, vi avevamo parlato di una clamorosa rivelazione di Soleil durante un’intervista al 361Magazine. Stando alle parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, la coppia era talmente felice insieme da voler andare a convivere insieme. Addirittura, la dolce americana aveva dichiarato di aver già acquistato la casa dei loro sogni. Perciò, cosa sarà accaduto? Nel frattempo di scoprirlo, pochi istanti fa, è giunto un duro sfogo di Soleil su Instagram come risposta ad un suo fan che le aveva additato di aver fatto scappare anche il buon Rodriguez:

Ovviamente, da come si può vedere, non c’è alcun riferimento alla sua storia d’amore con Jeremias. Quindi, cosa starà accadendo realmente tra di loro?

Per ulteriori news su Soleil e Jeremias –> clicca qui