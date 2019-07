Fantastica novità in arrivo per Kikò Nalli ed Ambra Lombardo, una delle coppie più belle del Grande Fratelo 16: ecco di cosa parliamo.

È stata una delle coppie più belle ed emozionanti del Grande Fratello 16. Parliamo, infatti, di Ambra Lombardo e Kikò Nalli. I due, com’è noto a tutti, si sono conosciuto all’interno della casa più spiata d’Italia. E da quel momento non si sono più lasciati. Il loro feeling era palese a tutti. Soprattutto all’ex professoressa siciliana. Tanto che, una volta uscita dalla casa, ha voluto interrompere la sua frequentazione con un misterioso uomo per aspettare e continuare la sua conoscenza con Kikò. E bisogna ammettere che, nonostante sia trascorso poco tempo dal ritorno alla ‘vita normale’, i due sembrano più affiatati che mai. Tanto da fare tantissimi progetti insieme. E non solo. Perché, in arrivo per loro, c’è una fantastica novità. Ecco di cosa parliamo.

Potrebbe interessarti anche:

Ambra e Kikò, novità pazzesca per loro: ecco cos’è accaduto

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Kikò Nalli ed Ambra Lombardo. E se entrambi hanno una ricca carriera lavorativa, sembra che ci siano delle grosse novità in arrivo per loro. Kikò, come sappiamo, è un noto e bravissimo parrucchiere romano. Invece Ambra, dal canto suo, era protagonista di un’eccellente carriera da professoressa. A cui, però, uscita dalla casa del Grande Fratello, ha voluto rinunciare per affinare la sua presenza all’interno del mondo dello spettacolo. Ecco. È proprio in quest’ambito, infatti, che arriva per la coppia una fantastica novità in arrivo. Sembra, quindi, che entrambi siano stati scelti per un futuro programma televisivo. Ad annunciarlo è Kikò sulle pagine della rivista Sono. Ovviamente, per adesso non si sa ancora nulla con certezza. E, per scaramanzia, il parrucchiere romano non svela alcun particolare. Ma se la loro presenza a Temptation Island Vip è stata, quindi, eclissata, di quale programma faranno parte? A questo punto non ci resta che attendere ulteriori delucidazioni.

Per ulteriori news su Ambra e Kikò –> clicca qui