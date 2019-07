Malattia Cameron Boyce e cause della morte, cosa è successo alla star Disney

La notizia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo e sono migliaia e migliaia le persone che stanno piangendo la morte di Cameron Boyce, ventenne star di Disney Channel morto nel sonno questa notte. Ma cosa è successo, quali sono le cause della morte e che malattia aveva?

Cause della morte di Cameron Boyce, la star Disney

Nato a Los Angeles il 28 maggio del 1999 aveva intrapreso la carriera di attore già da giovanissimo e a 9 anni è diventato rapidamente una star di Disney Channel. Oggi piangiamo la morte di Cameron Boyce e il portavoce della famiglia ha dichiarato che il ventenne è morto nel sonno per via di un attacco provocato da una patologia di cui soffriva Cameron ormai da diverso tempo. Il portavoce ha poi concluso il messaggio dichiarando che il suo spirito continuerà a vivere attraverso la gentilezza e la compassione di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.

Malattia Cameron Boyce: di cosa soffriva il ventenne?

Per quanto riguarda la malattia di Cameron Boyce e quindi la causa del decesso non si capisce moltissimo su cosa sia realmente accaduto anche se i media americana riferiscono che il ragazzo sia stato colpito da una crisi epilettica molto forte. Questa forse la patologia di cui soffriva l’attore. La famiglia ha chiesto la privacy per affrontare la perdita del figlio del fratello.

Vita privata e fidanzata di Cameron Boyce: l’addio su Instagram

Cameron Boyce nella sua carriera aveva dapprima ottenuto il ruolo di co-protagonista nella serie tv Jessie nel 2011 in cui interpretava un dodicenne appassionato di videogiochi. Nel 2013 prende parte al film Un weekend da bamboccioni 2 e nel film Disney per la TV Descendants interpreta il figlio di Crudelia De Mon. Nel 2017 sappiamo che vive a Los Angeles con i genitori, la sorella minore e un cane. Faceva parte di un gruppo di break dance. Per quanto riguarda la sua fidanzata pare che sia stato legato per diverso tempo a Peyton List attrice e modella statunitense di 21 anni. Questa mattina la ragazza ha messo una foto su Instagram con la didascalia “cuore distrutto” e un lungo messaggio di addio a Cameron firmandosi però la tua sorella per sempre. Peyton nel messaggio scrive parole d’amore e di rispetto dicendo che Cameron aveva una risata contagiosa e che anche se era più giovane di lei le ha insegnato come distribuire amore e gentilezza più di chiunque altro, ispirandola e rendendola una persona migliore.

