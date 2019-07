Tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sembra sia stata messa di nuova la parola ‘fine’: ecco la segnalazione giunta poco fa su Instagram.

Sembra che un’altra coppia famosa abbia fatto terminare la loro storia d’amore. Parliamo di Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. La relazione tra la figlia di Eva Henger e l’ex tronista di Uomini e Donne sembrava essere davvero molto solida. Nonostante, infatti, la coppia stesse insieme da meno di un anno, il loro legame era davvero molto forte. Tanto che entrambi erano riusciti anche a superare una precedente crisi. A quanto pare, però, le cose tra di loro non sono andate affatto bene. Perché, stando a quanto riportato da una segnalazione su Instagram, la loro storia d’amore è naufragata. Ecco tutto nel dettaglio.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, fine di un amore? La segnalazione

Non è assolutamente la prima volta che la figlia di Eva Henger e Lucas Peracchi vivono un periodo non molto felice nella loro storia d’amore. Come dicevamo precedentemente infatti, nei mesi scorsi, la coppia aveva già vissuto un periodo ‘no’. Al quale, però, era susseguito un immediato ricongiungimento. Nonostante, infatti, un periodo non molto facile per l’ex tronista di Uomini e Donne, il legame tra i due ragazzi era davvero molto forte. Era, per questo, inevitabile che i due facessero pace. Adesso, a distanza di alcuni mesi dal loro primo ‘litigio’, sembra che la storia d’amore sia di nuovo sul punto di non ritorno. Certo, non lo sappiamo con certezza. Perché a dare questa notizia è, infatti, Amedeo Venza su Instagram:

Da come si può vedere quindi, non c’è alcuna dichiarazione scritta dai due diretti interessati. Si tratta, infatti, di una semplice segnalazione. Quindi, cosa sarà accaduto? Ovviamente, la domanda che, adesso, tutti si porranno è: “Ma Lucas e Mercedesz realmente si sono lasciati?”. Lo scopriremo molto presto.

