Uomini e Donne, per i fan di Paolo Crivellin ed Angela Caloisi c’è una splendida notizia. Ecco di cosa si tratta.

E’ trascorso più di un anno dalla scelta che ha emozionato tutti, quella di Paolo Crivellin: il tronista torinese ha scelto Angela Caloisi dopo un percorso molto travagliato. Da quel giorno non si sono mai lasciati ed oggi sono innamorati più che mai. Mai una crisi o un rumors preoccupante si è creato attorno ai due piccioncini che hanno deciso di portare la loro storia ad uno step successivo. Ecco la loro decisione.

Uomini e Donne, Paolo Crivellin ed Angela Caloisi inseparabili: vivono insieme a Torino

Una meravigliosa notizia è arrivata per il pubblico di Uomini e Donne. Una delle coppie più salde create nello studio di Maria De Filippi va a convivere. Paolo Crivellin e Angela Caloisi sono inseparabili dopo il giorno della romantica ed emozionante scelta. Meno di un mese fa i due hanno raccontato in un’intervista a Uomini e Donne Magazine che stavano cercando una casa insieme: il loro nido d’amore sarebbe stato a Torino.

Oggi con un IG story Angela, che si trova in vacanza lontana dalla sua metà, ha fatto capire a tutti di aver trovato casa: uno screen di una video chiamata e la scritta “Ci vediamo a casa” tolgono ogni dubbio.

I due hanno avuto un percorso travagliato nello studio di Uomini e Donne ma una volta fuori dal programma il loro amore è proseguito a gonfie vele ed oggi sono innamorati più che mai.

