Sara Croce, la nuova fiamma di Andrea Damante, è la ex Madre Natura di Ciao Dariwn 8: non tutti sanno della sua età e della vita privata.

E’ stato lanciato nelle ultime ore lo scoop che parla di Andrea Damante e Sara Croce dalle pagine di Chi. Una foto li becca mentre si baciano al mare. Una bella scena, tenera, che apre le porte, adesso, a centinaia di notizie di gossip su quella che potenzialmente è la nuova coppia dell’estate 2019. Già, perché dopo Andrea Iannone e Giulia De Lellis, anche il ‘Dama’ doveva pur rispondere in qualche modo. E la sua risposta si chiama Sara Croce. Lei è arrivata nel programma di Paolo Bonolis dopo Ema Kovac, Angelina Michelle, Vanja Josic, Cicelys Zelies e Sara Vulinovic. Una delle pochissime italiane che prendono il trono di Madre Natura nel programma di Canale 5. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio altre curiosità su Sara Croce, chi è, età, vita privata della Madre Natura di Ciao Darwin 8.

Sara Croce: chi è la nuova fiamma di Andrea Damante ed ex Madre Natura di Ciao Darwin 8

Visualizza questo post su Instagram Guardare oltre🔜🌊☀️#buongiornocosì #soon #happydays Un post condiviso da S A R A (@saracroce98) in data: Apr 18, 2019 at 3:28 PDT

E’ una classe 1998 la bellissima Sara. Nativa dei pressi di Garlasco in provincia di Pavia, è arrivata al quarto posto dell’edizione 2017 della kermesse Miss Italia. Non solo questo importante traguardo per Sara Croce, la quale grazie ai suoi capelli biondissimi, il suo viso angelico e le curve mozzafiato, ha interpretato il ruolo di Eva Kant nel fumetto celebrativo di Diabolik. Inoltre sono da ricordare per lei molte apparizioni in copertina su Donna Moderna. La bella Sara Croce attualmente vive a Milano e frequenta l’università Iulm, come si evince dal suo profilo Instsagram che vanta oltre 30 mila followers sparsi in tutto il mondo che hanno ammirato i suoi 209 post pubblicati sul noto social network. Per quanto riguarda la sua vita privata, Sara Croce è molto riservata: sui suoi social infatti nonostante i tanti post e storie pubblicati quotidianamente, non si evince moltissimo di ciò che le accade al di là della vita professionale. Non è dato sapersi infatti se sia fidanzata o single. Sappiamo però che ha conseguito il diploma all’Istituto “Maserati” di Voghera. Una delle sue grandi passioni è sicuramente l’equitazione, come si evince dai post che dedica a questo sport sul suo profilo Instagram. Per tutti i suoi fan sfegatati quindi, non resta che seguirla nella puntata del 19 aprile di Ciao Darwin 8, dove si prevedono attimi bollenti al momento del suo ingresso in studio grazie alle riprese sempre piccanti del regista del programma in onda su Canale 5.

