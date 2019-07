Taylor Mega è ancora una volta protagonista su Instagram: pochissime ore fa, l’influencer ha fatto una richiesta davvero ‘piccante’ ai suoi fan.

Continua a far parlare di sé la bella Taylor Mega. Se, infatti, pochissime ore fa, vi abbiamo parlato di una sua clamorosa rivelazione social, adesso, invece, vi parleremo di una ‘particolare’ richiesta che l’influencer ha fatto a tutti i suoi followers. Come sappiamo, la bella Mega è davvero molto attiva sui social. Ed, in particolare, su Instagram. È proprio qui, infatti, che Taylor è solita condividere delle foto e dei video davvero molto ‘provocanti’. Che, ovviamente, fanno girare la testa ai suoi numerosi ed affezionati sostenitori. Immaginiamo, quindi, la loro reazione quando, poche ore fa, la sexy influencer ha posto loro un richiesta davvero ‘piccante’. Curiosi di conoscerla?

Taylor Mega irrefrenabile: la richiesta ‘piccante’ su Instagram

In pochissimo tempo, Taylor Mega si è fatta apprezzare dal pubblico italiano. Nonostante fosse già una celebrità su Instagram, il suo clamore è aumentato sempre di più in seguito alla sua partecipazione alla passata edizione del Grande Fratello. Riscuotendo, quindi, una popolarità davvero smisurata. Sarà proprio questa la formula segreta del suo successo. Oltre che, ovviamente, una smisurata bellezza, Taylor è sempre molto ‘vicina’ ai suoi followers. La bella influencer, infatti, non perde mai occasione di poter condividere con i suoi sostenitori gli attimi più incredibili della sua giornata. Che sia lavorativa, sentimentale o, anche, personale. E non solo. Come dicevamo precedentemente, infatti, pochissime ore, l’ex gieffina ha posto ai suoi fan una richiesta davvero particolare. Anzi, più che dire particolare, oseremmo dire ‘piccante’. Eccola nel dettaglio:

Da come si può vedere quindi, Taylor si è lasciata praticamente andare su Instagram. “Vuoi essere aggiunto per contenuti esclusivi”, recita l’Instagram stories della sexy influencer. Ecco. Cosa vorrà dire per ‘contenuti esclusivi?’. Ovviamente, questo non lo sappiamo con certezza. Ma siamo certi che, in un batter baleno, le siano arrivate davvero tantissime ‘candidature’ da parte dei suoi followers. Non lo credete anche voi?

