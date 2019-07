Temptation Island 2019 anticipazioni terza puntata: cosa succederà in diretta oggi lunedì 8 luglio.

Questa sera va in onda la terza puntata di Temptation Island 2019 e le anticipazioni sono molto ricche di curiosità e gossip incredibili. Tra falò anticipati, convocazione nel pinnetu e incredibili dichiarazioni di Jessica Battistello e del tentatore Alessandro. Il web infiamma e le polemiche avanzano su quello che succederà nella terza puntata di Temptation Island 2019.

Terza puntata Temptation Island 2019 anticipazioni e spoiler

Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island vedono al centro dell’attenzione Jessica Battistello e Andrea Maddalena che potrebbero lasciarsi per via di alcune frasi della fidanzata rivolte al single Alessandro che pare abbia proposto al ragazzo di andare a letto insieme. Ovviamente Bisciglia ha dovuto convocare il fidanzato Andrea e mostrargli il video in cui Jessica chiede appunto al tentatore di andare con lei in camera da letto. Una situazione al limite dell’inverosimile. Intanto Andrea che assiste a tutto questo ovviamente dice basta e chiama il falò di confronto con Filippo dichiarando che se Jessica non si presenterà lui comunque se ne andrà via e chiuderà la sua storia con Jessica. Giustamente viene da dire visto che già nella prima settimana Andrea aveva cercato di richiamare Jessica all’ordine (con cui doveva sposarsi per altro) con un falò al quale però lei non si era presentata. Per quanto riguarda poi le altre coppie le anticipazioni vedono Massimo Colantoni avvicinarsi moltissimo alla tentatrice Elena Cianni e Ilaria addirittura pare che deciderà di lasciarlo perché quello che vedrà sarà troppo pesante, Stessa cosa per Katia che in una anticipazione video di Temptation Island vediamo che dichiara “Spacco tutto”. Su questo però non abbiamo molte anticipazioni. Le altre coppie proseguiranno il loro viaggio nei sentimenti tra alti e bassi e l’attesa per la terza puntata di Temptation Island 2019 così è alle stelle nonostante un po’ di polemiche sui chi sostiene che sia tutto falso o costruito secondo un copione.

