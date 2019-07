Temptation Island, Arcangelo spiazza Nunzia al falò: “Io non ti merito”. Ecco cosa è accaduto.

Siamo giunti al terzo appuntamento con Temptation Island, il reality dedicato alle coppie. A catturare l’attenzione in questa puntata è stata soprattutto la coppia formata da Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco. Per loro, infatti, c’è stato un colpo di scena. Nunzia aveva deciso di lasciare il programma senza il suo fidanzato, ma nella scorsa puntata ha fatto un passo indietro. Un nuovo falò di confronto, per chiarire col suo fidanzato dopo alcuni giorni in cui sono stati separati. Come è andata tra i due? Arcangelo avrà deciso di riprovarci con la sua fidanzata? Scopriamolo insieme.

Per conoscere nel dettaglio tutti i tentatori e le coppie di Temptation Island CLICCA QUI

Temptation Island, Arcangelo spiazza Nunzia al falò: “Devo stare lontano da te”

Nunzia ha deciso di tornare in trasmissione per un nuovo confronto col suo fidanzato Arcangelo. La napoletana, dopo giorni di riflessione, ha capito che 13 anni d’amore non possono essere gettati al vento in poco tempo. E così l’attesissimo nuovo falò tra la coppia è andato in onda questa sera. Dopo un breve sfogo con Filippo, Nunzia vede arrivare Arcangelo, che ha accettato il confronto straordinario con la sua fidanzata.

Nunzia rompe il ghiaccio, specificando di non voler giudicare Arcangelo: “Questi giorni mi sono serviti molto. Ho capito i miei errori, forse per colpa mia hai capito che i miei sentimenti erano cambiati”. Nunzia si assume le proprie responsabilità, ma alla richiesta della verità, Arcangelo spiazza la sua fidanzata: “Tu non meriti quello che sono io, sono stato un uomo di m****”. Arcangelo ammette di essersi comportato spesso male negli anni con la sua ragazza, ma continua: “Per quanto mi posso sforzare io non riuscirò mai a renderti felice”. Arcangelo ammette di non riuscire a cambiare: “Sono venuto qui per cambiare, ma faccio sempre le stesse c******”. Il napoletano sottolinea come Nunzia non abbia nulla in meno alle altre, e non è giusto che debba soffrire continuamente per i suoi atteggiamenti. Arcangelo ha deciso: vuole stare lontano da Nunzia per il suo bene. E nonostante la ragazza chieda al suo fidanzato di provare ad affrontare i problemi insieme, Arcangelo rimane sulla sua posizione. Il ragazzo ha deciso di lasciare definitivamente Nunzia e abbandona il falò da solo.

Per tutte le news su Temptation Island CLICCA QUI