Massimo deluso da Ilaria a Temptation Island: “Mi sono veramente rotto le p****”. Ecco cosa è successo durante la diretta.

La terza puntata di Temptation Island è stata assolutamente scoppiettante. Tra le coppie protagoniste della puntata c’è quella formata da Massimo e Ilaria. Ma se finora abbiamo sempre visto quest’ultima perdere le staffe per la vicinanza di Massimo alla single Elena, stavolta è stata proprio Ilaria a far infuriare il suo fidanzato. Ecco cosa ha visto Massimo durante il falò: un video che proprio non si aspettava.

Temptation Island, Massimo deluso da Ilaria: la reazione al flirt con Javier

Massimo arriva al terzo falò e Filippo ha delle immagini da mostrargli. Immagini che ovviamente riguardano la sua fidanzata Ilaria. Ancora una volta, Ilaria si mostra molto vicina al single Javier, col quale si sta relazionando all’interno del villaggio. Massimo vede alcune immagini che mostrano Ilaria rivolgere vari complimenti sul lato estetico di Javier, ma non solo: i due sembrano avere un’affinità anche mentale. Massimo è visibilmente infastidito dalla vicinanza della sua fidanzata col tentatore argentino. Soprattutto quando alla domanda di Javier “Stai pensando a lui?“, Ilaria risponde “No, perché sto bene con te”. Javier continua definendo Massimo un c****** che preferisce la playstation a una donna come Ilaria. “Si commenta da solo”, risponde Massimo, che appare molto deluso dal comportamento della sua fidanzata.

Ma per Massimo c’è un altro video, in cui Ilaria confida a Javier di avere paura che il tentatore sia finto nei suoi confronti, e che si avvicini a lei solo perché lo prevede il programma. Ilaria dimostra di essere molto presa da Javier, addirittura gelosa, e Massimo perde le staffe. Tornato nel villaggio si sfoga con gli altri: “Non ci sta capendo un c****! Rabbia, schifo, delusione. Se vuole tornare da me la lascio lì a piangere!” Come finirà tra di loro?

