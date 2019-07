Angela Nasti e Manuel Galiano, rispettivamente ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, cosa nascondono? Ecco gli indizi social che sono emersi.

Si ritorna a parlare di loro: Angela Nasti e Manuel Galiano, rispettivamente ex tronista ed ex corteggiatore della passata edizione di Uomini e Donne. Perché? Alcuni loro sostenitori Instagram hanno notato, infatti, alcuni indizi che sembrano far supporre che tra i due ci sia qualcosa che bolle in pentola. Prima, però, di passare in rassegna tali supposizioni, è opportuno ricordare il loro percorso all’interno del famoso programma di Maria De Filippi su Canale 5.

Uomini e Donne, Angela e Manuel c’è del tenero tra i due? Gli indizi social

Com’è noto a tutti, Angela Nasti è stata una delle troniste, insieme a Giulia Cavaglia, della passata edizione di Uomini e Donne. Manuel, giunto nel programma per un appuntamento al buio, è rimasto ammaliato dalla bellezza delle napoletana. Tanto da uscirci, giusto un paio di volte, in esterna. Tutto andava bene tra i due, fino a quando, poi, sul trono si è seduta Giulia. E da lì, il calciatore genovese ha completamente dirottato il suo interesse verso la torinese. Sappiamo tutti, poi, com’è finita tra i due. I rapporti con Angela, quindi, come saranno andati? Ovviamente, terminato il loro rispettivo percorso nel programma non si sono né più visti. E né più sentiti. Eppure, entrambi i ragazzi hanno pubblicato, recentemente, delle Instagram stories che hanno fatto drizzare le orecchie ai loro sostenitori:

Da come si può vedere quindi, entrambi scrivono la stessa frase per le rispettive Instagram stories. Certo, si potrebbe trattare senza alcun dubbio di una mera casualità. Eppure, non è finita qui. Perché, come segnalato dal profilo Instagram ufficiale di Deianira Marzano, nota influencer, la napoletana ha pubblicato, in serata, un’altra story con una famosa canzone di Ultimo, cantante preferito di Manuel:

Cosa bolle in pentola, quindi, tra i due? Potrebbe trattarsi di un riavvicinamento? Ovviamente, non lo sappiamo. Perché non si parla di cose certe, sia chiaro. Per il momento, infatti, si tratta di congetture, segnalazioni e, soprattutto, supposizioni. I due ragazzi, per adesso, non si sono ancora espressi al riguardo.

