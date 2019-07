L’ex tronista Valentina Dallari ‘vittima’ di un triste episodio: ecco il racconto della deejay su Instagram che spiega cos’è accaduto realmente.

È ritornata quella di una volta Valentina Dallari. Dopo un complicato periodo della sua vita legato a grossi problemi di salute, l’ex tronista di Uomini e Donne è ritornata davvero in gran forma. Lo testimoniano, infatti, le numerose foto che, di volta in volta, la deejay pubblica sul suo profilo ufficiale di Instagram. Ma non solo. Perché grazie a questo famoso social network, la giovane Valentina ha la possibilità di interagire direttamente con i suoi fan. E così, non perde mai occasione di raccontare loro tutto ciò che le accade. Lo ha fatto quando una sua intervista per un giornale locale è stata completamente ‘travisata’. E lo ha fatto anche adesso. Quando ha scoperto una cosa davvero incredibile. Ecco il racconto su Instagram.

Valentina Dallari, il racconto su Instagram: “Sono sconvolta”

Quello che è accaduto, pochissime ore fa, a Valentina Dallari è davvero incredibile. Da come è stata raccontata la vicenda dall’ex tronista di Uomini e Donne, sembrerebbe che la deejay sarebbe stata bloccata (ovviamente, parliamo in termini ‘social’) su Instagram da Kendall Jenner, una delle sorelle Kardashian. Per quale motivo? Stando a quanto dichiarato da Valentina, l’influencer avrebbe deciso di compiere tale gesto ‘estremo’ nei confronti della Dallari soltanto perché avrebbe commentato una sua foto in cui appare visibilmente magra. E dato che, com’è noto a tutti, l’ex tronista ha proprio sofferto di tali disturbi alimentari, ha voluto semplicemente sottolineare la forma fisica di Kendal. Ribadendo, tra l’altro, di quanto le dispiacesse vederla in questo stato e che sperava che non ci fosse alcun problema. Immediata, stando al racconto di Valentina, la reazione dei fan della giovane Kardashian. Che l’avrebbero prontamente riempiti di commenti poco piacevoli. E non solo. A quanto pare, infatti, l’influencer avrebbe, come dicevamo, bloccato la Dallari su instagram.

