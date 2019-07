Veronica Maya, lato B in primo piano su Instagram: la foto colleziona critiche dai follower, ma la conduttrice risponde per le rime.

Veronica Maya è uno dei volti pià apprezzati e seguiti della tv italiana. Bellezza nordica e finezza di lineamenti, la Maya è sposata con il chirurgo estetico Marco Moraci, da cui ha avuto tre splendidi figli, e con cui si è recentemente ‘risposata’, per rinnovare le promesse iniziali. Volto amatissimo della Rai, Veronica è stata recentemente oggetto di pesanti critiche per una foto pubblicata su Instagram: la conduttrice ha però dato una risposta da applausi a chi l’ha insultata: ma andiamo con ordine.

Veronica Maya, lato B su Instagram: i fan la insultano, lei risponde per le rime

Veronica Maya sta trascorrendo qualche giorno di vacanza con la sua famiglia a Capri. Insieme al marito Marco Moraci e ai figli, si sta rilassando nell’isola dei Faraglioni, tra giornate in barca e serate di divertimento in compagnia degli amici. Una foto pubblicata dalla conduttrice ha però scatenato le critiche degli haters su Instagram. La Maya si è lasciata immortalare mentre era stesa al sole con il lato B in primo piano, in barca vicino ai Faraglioni. Il paesaggio naturale passa decisamente in secondo piano rispetto alla bellezza dello scatto, che però ha suscitato numerose polemiche e critiche.

Molti infatti hanno trovato la foto di poco gusto, sia per il lato B della conduttrice troppo in vista, sia per i ritocchi estetici che secondo alcuni sarebbero eccessivi. Un’utente in particolare ha accusato Veronica di essere troppo ‘finta’, e di aver talmente ‘tirato’ gli occhi, da averli resi asimmetrici ed essere diventata irriconoscibile. La replica della conduttrice però non si è fatta attendere. La Maya ha spiegato di non aver mai fatto alcun ritocco al viso, né lifting, perché a 42 anni non ne ha bisogno, e ha poi sottolineato di aver rifatto solo il seno, dopo ben 3 allattamenti, e di essere orgogliosa e felice del suo corpo, non perfetto ma vero. ‘Sono un’ex ballerina, donna e mamma felice’, ha concluso la conduttrice, che ha subito messo a tacere ogni critica.

