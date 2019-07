Chi è Alessandro Viani: il nuovo fidanzato di Maddalena Corvaglia apparso sul profilo Instagram dell’ex velina più innamorata che mai.

Sorrisi e frasi d’amore social per l’ex velina Maddalena Corvaglia che ritrova l’amore con Alessandro Viani. I due sono legati già dalla scorsa estate, ma solo adesso iniziano a spuntare più foto sui rispettivi profili Instagram.

In particolare, l’ex Velina si lascia andare e si mostra con il suo bel milanese, arrivato nella sua vita dopo la fine del matrimonio con Stef Burns. In costume sul bagnasciuga, con un bicchiere di champagne in mano, brindano al loro primo anno di amore.

Ma cosa sappiamo di Alessandro Viani? Vediamo qualche dettaglio sull’uomo che ha fatto innamorare Maddalena Corvaglia.

Chi è Alessandro Viani, il fidanzato di Maddalena Corvaglia

Di Alessandro Viani non si sa molto. Sul suo profilo Instagram ha una biografia vuota. Ma sappiamo che è un agente immobiliare e che vive a Milano. Dopo una precedente relazione e due figli, Viani, si è legato sentimentalmente all’ ex velina Maddalena Corvaglia. Tra i due c’è una differenza di età di ben 12 anni.

Sembra che si conoscessero da molto tempo prima che ufficializzassero la storia. Infatti, a fare da Cupido sarebbe stata Samantha Crippa, coreografa di Striscia la Notizia con cui Maddalena Corvaglia è rimasta in contatto anche l’esperienza sul bancone del tg satirico.

