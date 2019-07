Allerta Meteo Gialla: colpo di scena, è previsto nelle prossime ore e nei prossimi giorni un cambiamento climatico che desta non poche preoccupazioni.

A quanto pare, è stato già diramato il preoccupante bollettino della protezione civile che invita tutti a prestare la massima attenzione. Si tratta di un preannunciato maltempo che ha invaso l’Europa centro-orientale che a partire dal 9 luglio 2019 darà vita ad importanti temporali su tutta l’Italia Settentrionale.

Allerta Meteo Gialla Italia martedì 9 luglio: maltempo in arrivo, forti temporali in 7 regioni

Dal Mediterraneo occidentale arriverà, come si prevede, nella giornata di mercoledì, un’ondata di maltempo che provocherà un abbassamento delle temperature. Ma non solo. Già, perché tutto avrà inizio nella giornata di martedì 9 luglio con forti rovesci ed abbondanti piogge su 7 regioni italiane in particolare. Tant’è che la Protezione Civile ha già diramato un avviso per le condizioni del tempo avverse nelle prossime ore. Le regioni interessate sono Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Ci saranno sicuramente diversi inconvenienti dovuti a frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Mercoledì 10 luglio: 10 gradi in meno

L’allerta meteo fa presagire anche un abbassamento delle temperature abbastanza importante. Soffieranno venti di Bora e poi Maestrale che dalla zona settentrionale arriverà fino alle regioni adriatiche. I temporali saranno introdotti da raffiche di vento molto forti che potranno raggiungere 50/80 km all’ora ed un conseguente abbassamento delle temperature di circa 10 gradi.

Allerta Meteo Gialla diramata dalla Protezione Civile della Campania per Mercoledì 10 luglio

La Protezione Civile della regione Campania ha diramato un’allerta Meteo abbastanza preoccupante per le ore comprese tra le 10 e le 18 di mercoledì 10 luglio. Si tratta di un’allerta Meteo gialla per rischio idrogeologico. Sono già state prese le contromisure per contrastare e prevenire ogni fenomeno atteso nelle prossime ore.

