Costanza Caracciolo pubblica una foto con uno spacco davvero vertiginoso: gli occhi dei suoi followers, però, non possono non notare quel ‘dettaglio’.

È una dell’ex veline più bella ed affascinanti di Striscia la Notizia. Insieme a Federica Nargi, Costanza Caracciolo è, senza alcun dubbio, una dei personaggi dello spettacolo più amati ed apprezzati dal pubblico italiano. Merito, ovviamente, di tale successo la sua bellezza, dolcezza, semplicità e genuinità. Perché, ammettiamolo, la compagna di Bobo Vieri incarna perfettamente la classica ragazza acqua e sapone. E lo sanno bene i suoi followers. Che costantemente la ‘seguono’ su Instagram. È proprio qui, infatti, che, pochissime ore fa, l’ex velina di Striscia ha pubblicato una foto con uno spacco del vestito davvero vertiginoso. Eppure, c’è chi non può fare altro che notare un dettaglio davvero particolare. Ecco di cosa parliamo.

Costanza Caracciolo, lo spacco è alto: tutti notano quel dettaglio

È diventata, da pochissimi mesi, mamma per la prima volta. Costanza Caracciolo e Cristian Vieri sono, da poco, diventati genitori della piccola Stella. Un’emozione per entrambi davvero indescrivibile, insomma. Eppure, nonostante la loro vita sia davvero impegnativa, data la presenza di una neonata, la coppia non ha voluto affatto rifiutare una bellissima vacanza a Formentera. Dove, insieme a Federica Nargi ed Alessandro Matri, si stanno godendo degli attimi davvero incredibili. E così, probabilmente, di ritorno dalla spiaggia, l’ex velina ha pubblicato su Instagram una foto davvero deliziosa. Da come si può vedere dallo scatto riproposto in alto, Costanza indossa un fantastico vestito con uno spacco davvero vertiginoso. Che, tra l’altro, mette in risalto la sua perfetta silhoutte. Eppure, oltre a notare la smisurata bellezza della giovane, alcuni suoi fan non hanno fatto a meno di notare un dettaglio davvero clamoroso. Siete curiosi? Ecco alcuni commenti:

Da come si evince da questi commenti quindi, tutti notano le scarpe indossate dall’ex veline. In effetti, questi sono un tipo di stivali utilizzati principalmente d’inverno. Proprio perché la pelliccia presente all’interno della scarpe è utile a mantenere ben caldo il piede. Beh, con queste temperature non è la scelta più consona indossarle. Ma, niente paura, Costanza ha la spiegazione giusta: gli stivali utilizzati sono estivi.

