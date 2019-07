Dopo il parto, Federica Nargi mostra un fisico davvero smagliante su Instagram: subito, però, volano delle accuse pesanti da parte dei suoi ‘haters’.

È, senza alcun dubbio, una delle donne più belle dello spettacolo italiano. Il suo debutto è avvenuto anni fa. Quando, sul palco di Veline di Canale 5, la bella Federica Nargi si è presentata come aspirante, appunto, velina del programma Striscia la Notizia. Dopo pochi mesi, insieme a Costanza Caracciolo, è stata una delle presenze fisse del famoso tg satirico di Antonio Ricci. Da quel momento, il suo successo è aumentato in modo davvero esponenziale. Tanto che, attualmente, detiene un vero e proprio record di followers su Instagram. È proprio qui, però, dopo aver pubblicato una foto con un fisico davvero smagliante dopo il parto, che ha ricevuto numerose accuse da parte dei suoi sostenitori.

Federica Nargi, fisico da urlo a pochi mesi dal parto: le accuse dei suoi followers

È da poco diventata mamma per la seconda volta. Federica Nargi e Alessandro Matri sono a tutti gli effetti genitori bis. Dopo la piccola Sofia, è arrivato un nuovo fiocco rosa in casa dell’ex velina e del famoso giocatore di Serie A. Saranno, quindi, delle giornate davvero movimentate per i due ‘piccioncini’. Eppure, però, non può assolutamente mancare una bella vacanza. Insieme a Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, i coniugi Matri si stanno godendo dei giorni davvero rilassanti. Lo testimonia, tra l’altro, anche l’ultima foto di Federica su Instagram. Ecco. A proposito di questo, da come si può vedere dalla foto in questione e riproposta in alto, l’ex velina di Striscia la Notizia mostra un fisico davvero da urlo. Nonostante, infatti, siano passati pochi mesi dal parto, la bella Nargi è davvero in gran forma. È proprio questo, quindi, che le fanno notare alcuni suoi followers. Subissandola, tra l’altro, di accuse davvero incredibili. C’è chi, infatti, crede che sia Federica sia ricorsa alla chirurgia estetica. O chi, addirittura, sostiene che il ‘lavoro sporco’ di madre non lo faccia lei. Insomma, come dicevamo, delle critiche davvero assurde.

