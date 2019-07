Ferit Bitter Sweet: tutto quello che c’è da sapere sull’attore Can Yaman diventato sex symbol grazie alla serie Tv in onda su canale 5.

Ferit è uno degli attori più amati e apprezzati della soap turca Bitter Sweet. L’attore che interpreta il personaggio Ferit si chiama Can Yaman ed è già molto famoso in Turchia, il suo paese dove vive e lavora.

Can ha da poco intrapreso la carriera da attore, ma ha saputo sfruttare passione e potenzialità, ottenendo numerosi riscontri positivi tra il pubblico. Dunque, non solo bello tanto da diventare un vero e proprio sex symbol, ma anche bravo dal punto di vista professionale.

Ma vediamo più nel dettaglio qualche particolare sulla vita e carriera di Cam Yaman.

Ferit Bitter Sweet: tutto quello che c'è da sapere sull'attore Can Yaman

Nato a Istanbul l’8 novembre 1989, Can Yaman è cresciuto insieme ai genitori e dopo aver frequentato le elementari e le scuole medie presso il Bilfen College, ha studiato al Liceo Italiano di Istanbul, un istituto privato turco in cui ha imparato benissimo a parlare italiano.

Ma, dopo il conseguimento della laurea in giurispuredenza, il giovane ha lasciato la carriera per dedicarsi alla recitazione, seguendo vari corsi fino a che non ha trovato il suo primo ruolo in una serie tv.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Can Yaman è molto riservato. Per cui non si hanno notizie sull’esistenza di una fidanzata. Anche se molti sospettano che ci sia del tenero con la sua collega Özge Gürel anche fuori dal set. Ma, potrebbe trattarsi solo di una grande amicizia, in quanto Özge è già impegnata in un’altra relazione.

