Giulia De Lellis scatenata, becca Andrea Iannone mentre è in bagno e pubblica la foto su Instagram: ecco lo scatto privato del motociclista.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono decisamente la coppia del momento. I due ragazzi si frequentano da poco, ma sono già innamoratissimi e molto affiatati. Sono infatti continui i siparietti che la coppia pubblica su Instagram, facendo divertire i fan. E’ in particolare la bella e sexy influencer romana a scherzare e a prendere in giro il proprio fidanzato, con cui sembra avere davvero una grande intesa e complicità. L’ultimo ‘dispetto’ che gli ha fatto ha lasciato tutti a bocca aperta: ecco cosa ha combinato Giulia.

Potrebbe interessarti anche:

Giulia De Lellis, scherzetto a Iannone: pubblica la sua foto in bagno

Giulia De Lellis ama prendere dolcemente in giro il proprio fidanzato, Andrea Iannone. I due sono davvero una coppi invidiabile, e cercano di trascorrere insieme tutto il tempo possibile, nonostante i loro rispettivi impegni lavorativi li obblighino a viaggiare molto e di conseguenza a stare lontani. Poco fa Giulia ha fatto davvero un brutto scherzetto a Iannone, rendendo pubblico un momento decisamente privato del motociclista.

Nelle sue storie su Instagram, Giulia ha infatti pubblicato uno scatto di Iannone mentre è in bagno. Il motociclista si trova chiaramente in una toilette pubblica, come dimostra l’ambientazione della foto, ed è di spalle, con soltanto il volto che guarda nell’obiettivo, e con l’espressione di chi è stato chiaramente colto di sorpresa. Iannone è a torso nudo, e anche se ovviamente le sue parti ‘intime’ sono ben coperte, è facile immaginare il suo imbarazzo dopo aver scoperto di essere finito su Instagram mentre era in bagno a fare le sue cose. Uno scherzo davvero ‘cattivello’ da parte di Giulia, che ha anche giocato con la didascalia della foto, scrivendo ‘Ciao bel ragazzo’ ad Andrea, per il quale sembra davvero aver perso la testa.

Per rimanere sempre aggiornato su tutti i tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI