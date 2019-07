Giulia Michelini è la splendida attrice che interpreta Rosy Abate: andiamo a scoprire chi è nella vita reale, l’età, la carriera e come è nata questa passione

Possiamo sostenere senza alcun dubbio che Giulia Michelini sia una delle attrici più ammirate dai telespettatori italiani. Ultimamente, dalla serie Squadra Antimafia è nato il personaggio di Rosy Abate su cui i produttori hanno pensato di tessere la trama per una fiction a parte. Sia sul grande che sul piccolo schermo. Sorprendente infatti la sua capacità di interpretare personaggi molto diversi tra loro e di adattarsi ad ogni circostanza. Scopriamo, dunque, insieme chi è Giulia Michelini.

Giulia Michelini: figlio, età, carriera e vita privata

Nata a Roma il 2 giugno del 1985, inizia molto presto la sua carriera da attrice facendo la sua prima comparsa sugli schermi degli italiani in “Distretto di Polizia“, nella terza stagione. Tutto questo nel 2002. L’esordio sul grande schermo, invece, arriva l’anno dopo, in “Ricordati di me” di Muccino. Prende parte a diverse serie TV e miniserie, come ad esempio “Paolo Borsellino” e “R.I.S. – Delitti imperfetti“, in cui recita per tre stagioni. Altra miniserie di successo, dopo quella dedicata al magistrato siciliano, a cui prende parte è quella che va sotto il nome di “Aldo Moro – Il presidente“. Il ruolo grazie al quale, però, è maggiormente conosciuto è senza ombra di dubbio quello di Rosy Abate in “Squadra Antimafia – Palermo oggi“. Ruolo che ricopre dal 2009 ad oggi. Ha ricoperto anche ruoli in film o serie TV comici come, per fare degli esempi, “Cado dalle nubi” di Checco Zalone e “I soliti idioti“, in onda su MTV. Nel 2015 “si toglie” i panni di Rosy Abate lasciando “Squadra Antimafia“, ma tornerà ad indossarli per recitare nello spin off “Rosy Abate – la serie“.

Marito? Figlio? un po’ di vita privata

La bella attrice romana ha un figlio, Giulio Cosimo. Contro tutti e tutti, decise di portare avanti la gravidanza nonostante all’epoca avesse solo 19 anni. Il padre del bambino è il noto velista Giorgio Cerasuolo. Rimasta incinta, andò via di casa e per sei mesi non ebbe più alcun contatto con i genitori, entrambi magistrati, perché non condividevano la sua scelta di non abortire. Allo stato attuale delle cose, come da lei rivelato in una intervista alla trasmissione “Le Iene” di qualche tempo fa, pare sia single e, inoltre, pare non abbia mai avuto una storia né con un produttore cinematografico né con un calciatore.

