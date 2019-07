Kate Middleton e la Regina Elisabetta II, nonna di suo marito William, soffrono entrambe di un particolare disturbo: ecco di cosa si tratta.

Kate Middleton è un personaggio estremamente seguito, la cui vita è continuamente sotto i riflettori. Di certo, essere la moglie del Principe William d’Inghilterra non è cosa da poco, ma se questo già basta a far sì che ogni momento della sua giornata sia sotto la lente di ingrandimento, ultimamente la presunta crisi con il marito, che sarebbe causata da una ‘terza incomoda’, ha peggiorato le cose, rendendo la sua vita familiare ancora più seguita e ‘chiacchierata’. Ma aldià del gossip sulla coppia reale, è spuntato un particolare restroscena su Kate, che la accomuna alla Regina Elisabetta II.

Kate Middleton e la Regina Elisabetta II: ecco il disturbo che le accomuna

Kate Middleton e la Regina Elisabetta II hanno notoriamente un buon rapporto. La moglie del Principe William è sempre rispettosa delle etichette e perfetta in tutte le sue uscite pubbliche, cosa che la Regina sembra apprezzare molto. Le due donne, però, oltre ad avere un bel rapporto, sono anche accomunate da un particolare ‘disturbo’, che per la verità colpisce anche tantissime altre persone, dai bambini agli adulti: si tratta della cinetosi, ovvero del cosiddetto ‘mal d’auto’.

La cinetosi, questo il nome scientifico del disturbo, non è però limitata solo ai viaggi in auto, ma può manifestarsi anche su una giostra, o su un qualsiasi altro mezzo di trasporto, con i classici sintomi di nausea, vomito, sudore freddo e altre fastidiose sensazioni, che terminano solo con la fine dello spostamento. Deve essere davvero complicato soffrire di cinetosi quando si è un personaggio pubblico, come nel caso di Kate Middleton e della Regina Elisabetta, che sono costrette a spostarsi di continuo per eventi e cerimonie, in cui, tra l’altro, devono essere sempre al meglio, perfette e sorridenti. Fortuna che la cinetosi si combatte facilmente con farmaci preventivi e piccoli accorgimenti durante ogni viaggio, altrimenti per le due donne della Royal Family sarebbe stato davvero complicato presenziare a tutti gli eventi pubblici a cui sono chiamate a partecipare.

