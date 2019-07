Ludovica Valli ha ricevuto numerose critiche per il suo rapporto con la sorella Beatrice: ecco la sua dura reazione su Instagram.

All’epoca del suo debutto a Uomini e Donne, Ludovica Valli è stata presentata come sorella di Beatrice Valli, ex corteggiatrice ed attuale compagna di Marco Fantini. Nonostante le due ragazze siano davvero molto diverse tra di loro, hanno un elemento in comune: la smisurata bellezza. Eppure, stando a quanto trapela dai profili Instagram di entrambe, sembra che il rapporto tra le due non sia affatto idilliaco. O perlomeno, ripetiamo, è quello che traspare dai social network. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che l’ex tronista ha ricevuto numerose critiche su Instagram. Alle quali ha saputo rispondere, come sempre, per le rime.

Ludovica Valli, la risposta alle critiche per il suo rapporto con Beatrice

È noto a tutti. Ludovica Valli è davvero molto attiva sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne, come ripetiamo spesso, non perde mai occasione di poter condividere, con i suoi numerosi ed affezionati followers, i momenti della sua vita. Che possa essere lavorativa, quotidiana o, magari, riguardante la sua vita familiare. Proprio recentemente, infatti, la giovane emiliana ha pubblicato dei deliziosi scatti con Carlo Alberto, il primogenito di sua sorella Eleonora. Ecco. È proprio per questo motivo, quindi, che l’ex tronista ha ricevuto sconsiderate critiche riguardanti il suo rapporto con Beatrice. A detta di tantissimi dei suoi fan, infatti, Ludovica non si mostrerebbe mai con sua sorella maggiore, facendo, quindi, credere che il rapporto con lei sia davvero ‘minimo’, e né con i suoi splendidi figli. Ecco, perciò, la sua risposta a queste critiche, tra l’altro, davvero assurde:

Da come si può vedere quindi, la reazione di Ludovica è stata davvero dura. Com’è giusto che sia, ovviamente.

