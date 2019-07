Malika Ayane è stata vittima di un brutto incidente in motocicletta: ecco cosa è successo e quali sono le condizioni della cantante.

Malika Ayane è una delle cantanti più amate dal pubblico italiano: voce potente e timbro decisamente unico, l’artista sarà una dei 4 giudici della nuova edizione di X Factor. Una new entry per il programma in onda su Sky,che vedrà come volti noti solamente il conduttore, Alessandro Cattelan, e il giudice Mara Maionchi. Tutti inediti gli altri tre rappresentanti della giuria, tra cui spiccano la competenza e la simpatia di Malika. Ma la cantante è appena stata vittima di un brutto incidente stradale: ecco cosa le è successo.

Malika Ayane vittima di un incidente stradale: ecco cos’è successo

Malika Ayane sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Corsica, per staccare un po’ la spina prima di una nuova esaltante stagione lavorativa, che la vedrà protagonista in tv nella giuria di X Factor. Ma la cantante ha vissuto un momento decisamente brutto ieri, perché è stata vittima di un incidente stradale. A quanto pare, mentre era in moto nelle strade della Corsica, la cantante non ha preso bene una rotonda ed è caduta dal mezzo su cui viaggiava.

Nulla di grave, fortunatamente, come lei stessa ha raccontato su Instagram. Dopo aver pubblicato uno scatto che la vedeva di spalle con un’evidente fasciatura al ginocchio, Malika ha risposto alla curiosità dei fan su cosa le fosse accaduto, raccontando la dinamica dell’incidente. Una disattenzione, o forse la velocità leggermente eccessiva, le hanno fatto perdere l’equilibrio, ma per fortuna tutto si è concluso solo con uno spavento e un ginocchio fasciato. Molti i commenti dei fan che l’hanno notata molto dimagrita, troppo per alcuni, ma Malika ha risposto che è semplicemente venuta bene in foto e che la prospettiva dello scatto la fa sembrare più magra di quello che è in realtà.

