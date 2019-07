Maurizio Costanzo, conquista la Rai. Il noto conduttore sarà protagonista di numerose trasmissioni. Ecco dove lo vedremo da Settembre

Un uomo, una garanzia: Maurizio Costanzo non può che essere questo per il pubblico italiano che da anni lo segue. Il noto conduttore e marito di Maria De Filippi, si divide tra impegni vari. Abituati a vederlo nelle ore più tarde della notte, anche la stagione televisiva che verrà sarà per Costanzo ricca di appuntamenti. Un’agenda perennemente impegnata quella di Maurizio che, nonostante già la presenza su palinsesti diversi, da settembre prenderà le redini di diverse trasmissioni ad opera della Rai. Oltre alla 38esima edizione del “Maurizio Costanzo Show”, ecco dove lo vedremo.

Maurizio Costanzo protagonista della Rai, ecco dove lo vedremo nella prossima stagione televisiva.

Tra i programmi già noti di cui ha gestito le redini c’è “S’è fatta notte”, una vera e propria rubrica ricca di interviste confidenziali. Costanzo è al timone della trasmissione, in onda in terza serata sulla Rai, già dal 2012. Gli ospiti e protagonisti del programma, intervistati da Costanzo all’interno di un pub, raccontano storie di cronaca e di costume, legati all’attualità. Dal 16 Dicembre, invece, debutterà con “Gran Varietà”, in onda in seconda serata su Rai1. Protagonisti dei tempi d’oro della tv, con lui ospiti in studio, per commentare ad inizio e fine puntata i programmi più in voga del sabato sera degli anni passati. La trasmissione ideata da Maurizio Costanzo stesso ricalcherà le orme delle Teche Rai. In ultimo, oltre alla tv, il noto conduttore presterà la sua voce ad Isoradio, emittente radiofonica Rai che fa compagnia agli italiani durante i viaggi, aggiornandoli sulla situazione delle strade italiane. Costanzo condurrà “Sentimenti in viaggio”, tre volte alla settimana.

