Palinsesti Rai 2019-2020: ormai è ufficiale, ecco la lista di tutti i programmi che andranno in onda sulle reti Rai in questa prossima stagione

Palinsesti Rai 2019-2020: tutti i programmi che avremo in televisione quest’autunno. Protagoniste le donne, ma ci sarà anche Gigi D’Alessio in prima serata con Vanessa Incontrada. Il programma andrà in onda ogni venerdì ed avrà il nome ‘Vent’anni che siamo italiani’. Ma questa non è l’unica novità. Andiamo a vedere più nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Palinsesti Rai Uno 2019-2020: la lista completa dei programmi

Lo dice il direttore Teresa De Santis: “Quest’anno saranno protagoniste le donne”. Tuttavia, ci sono alcuni dettagli che si notano sin da subito: Mara Venier avrà un programma in prima serata: La porta dei sogni, ma allo stesso tempo c’è una assente inaspettata. Parliamo proprio di Antonella Clerici a cui non è stato assegnato alcun programma se non la serata di Telethon. Ecco una lista dei programmi che vedremo in onda sulle reti Rai:

UnoMattina – Il programma che guardiamo con interesse ogni mattina vedrà alla conduzione la coppia che sta conducendo l’edizione estiva: ovvero, Roberto Poletti e Valentina Bisti.

La Prova del Cuoco – Ancora Elisa Isoardi alla conduzione e, con molta probabilità, al suo fianco Claudio Lippi

Storie Italiane – Confermato il programma di Eleonora Daniele

Il Paradiso delle signore

La Vita in Diretta – Alla conduzione ci saranno, con grande stupore perché si tratta di una sorpresa, Lorella Cuccarini e Alberto Matano, che prenderanno il posto di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini.

Vieni da Me – Subito dopo il telegiornale andrà in onda, come sempre, il programma di Caterina Balivo

L'Eredità – Ancora Flavio Insinna alla conduzione.

I Soliti Ignoti – Ci sarà sempre lui: Amadeus, con il suo programma che si pone come preludio della prima serata

Rai Due 2019-2020: i programmi

Sono stati resti ufficiali anche i palinsesti di Rai Due per la stagione televisiva 2019-2020, si punterà molto sulla comicità e sarà dato il giusto spazio anche ai programmi sulla cucina. Ecco una lista:

Made in Sud: riconfermato a pieno, ma con una piccola novità. Ci saranno infatti tre serate spin off con I Ditelo Voi, Paolo Caiazzo e gli Arteteca.

Battute: un programma nuovo in cui si commenteranno in maniera ironica le notizie della giornata. Non è ancora noto il conduttore.

Carlo Cracco con ‘La mia cucina’

Fabio Fazio su Rai Due la domenica sera con Che tempo che fa, come abbiamo ampiamente anticipato nei mesi scorsi

Costantino Della Gherardesca con “Pechino Express” in prima serata

Rai Tre 2019-2020: la lista

Diverse novità per Rai Tre e volti nuovi. Uno che, di sicuro, conosciamo tutti è invece quello di Raffaella Carrà che torna alla carica con un programma che ha avuto molto successo: A raccontare comincia tu.

Serena Dandini, il ritorno tanto atteso in tv con un programma tutto suo in prima serata: “Assemblea Generale”

Raffaella Carrà cavalcherà l’onda del successo di “A Raccontare comincia tu”

Filippo Timi con un linguaggio fresco per una tv generalista

