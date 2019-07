Giulia De Lellis e Giulia Salemi hanno annunciato di star preparando un nuovo progetto: si tratta di un duetto. Cosa bolle in pentola? I fan sono curiosi

Sono tra le influencer italiane più seguite. Giulia De Lellis, conosciuta per essere stata la scelta di Andrea Damante nel programma di Uomini e Donne, oggi è una delle fashion blogger più seguite in Italia. Anche la Salemi non scherza: soprattutto nell’ultimo periodo è al centro del gossip italiano per la rottura della sua storia d’amore con Francesco Monte. Cosa bolle in pentola tra le due giovani influencer? Ecco cosa hanno annunciato.

Giulia De Lellis e Giulia Salemi preparano un nuovo progetto: l’annuncio

La Salemi e la De Lellis stanno preparando un nuovo progetto. Tramite un IG story dell’ex di Francesco Monte, le due giovani si mostrano felici e sorridenti durante l’evento di Zoo di 105. Entrambe annunciano: “Riunite per voi, stiamo organizzando qualcosa di particolare”.

Si tratta forse di un duetto, spiegano, e questo lascia intendere che forse sentiremo le due famose influencer cantare. Intanto i fan di Giulia Salemi sono molto contenti di rivederla indossare il suo magnifico sorriso: la rottura con Francesco Monte le ha fatto trascorrere dei brutti momenti.

Intanto, chi lo sa cosa bolle in pentola per le due influencer: restiamo in attesa di saperne di più.

