Salvatore di Carlo, ex protagonista di Uomini e Donne, ha parlato su Instagram della sua esperienza televisiva, mandando una frecciatina alla redazione del programma.

Salvatore Di Carlo è stato uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne. La sua storia con Teresa Cilia, nata 4 anni fa negli studi di Mediaset, ha portato la coppia all’altare e l’amore tra i due continua a gonfie vele, nonostante un piccolo periodo di crisi risalente all’anno scorso, ormai superato alla grande. Oggi la coppia vive in Sicilia, dove lui è tornato a giocare a calcio. Ma il ricordo dell’esperienza a Uomini e Donne è più vivo che mai, come dimostrano le parole di Salvatore su Instagram, con tanto di ‘frecciatina’ alla redazione del programma.

Salvatore Di Carlo e quella ‘frecciatina’ a Uomini e Donne: ecco cosa ha detto l’ex corteggiatore

Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia sono una delle coppie meglio riuscite di Uomini e Donne. Ancora innamorati come il primo giorno, i due sono completamente scomparsi dalla tv, dopo una breve esperienza a Temptation Island. Ma per rispondere alle domande dei fan su Instagram, Salvatore ha ricordato la sua esperienza a Uomini e Donne. A un follower che gli chiedeva perché lui e Teresa non vengano più invitati in trasmissione nonostante il loro rapporto vada a gonfie vele, Salvatore ha risposto che lui non conosce il motivo e che bisognerebbe chiederlo a chi di dovere, facendo chiaramente riferimento alla redazione del programma. Frecciatina al veleno da parte dell’ex corteggiatore?

Salvatore ha anche rivelato di aver rivisto Tina Cipollari in più di un’occasione e di averla rivalutata, dopo i pesanti scontri che aveva avuto con lei durante il trono di Teresa. L’ex corteggiatore ha raccontato che lui e la sua donna hanno superato il momento difficile dello scorso anno, che è servito loro a capire ‘di che pasta sono fatte certe persone’. A chi si riferisce il siciliano? Le sue parole sono enigmatiche, non ci resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.

