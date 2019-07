Vanessa Cinelli, chi è la tentatrice di Temptation Island 2019: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla giovane che ha ‘conquistato’ Vittorio.

Il viaggio di Temptation Island 2019 continua ad incantare ed emozionare tutti con le vicende delle sei coppie in gara. Ieri sera, lunedì 8 Luglio, infatti, è andata in onda la terza puntata. Appuntamento che, da come previsto, è stato ricco di colpi di scena. A partire, dal secondo e improvviso falò tra Arcangelo e Nunzia. Fino alla visione di un Vittorio Collina completamente inedito agli occhi della sua fidanzata Katia Fanelli. I video mostrati alla giovane riminese, infatti, hanno evidenziato un certo feeling che il suo fidanzato ha instaurato con la single Vanessa Cinelli. Corpo da urlo e capigliatura ‘selvaggia’, non è passata affatto inosservata agli occhi del buon Vittorio. Ma chi è esattamente? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Chi è Vanessa Cinelli, la tentatrice di Temptation Island 2019

È stata una delle protagoniste indiscusse della terza puntata di Temptation Island 2019. Parliamo di Vanessa Cinelli, la tentatrice che, con il suo fisico e i suoi modi, ha letteralmente ‘ammaliato’ Vittorio. Ma chi è esattamente costei? Vanessa è nata a Roma. Ed ha 31. Insieme a sua sorella gemella, con la quale ha un bellissimo rapporto e dalla quale difficilmente riesce a distaccarsi, gestisce un Bed and Breakfast nella capitale italiana. Si dice molto legata alla sua famiglia. Ed un’appassionata di viaggi. Sul suo profilo Instagram, infatti, è possibile sfogliare una vasta photogallery. Numerose, infatti, sono gli scatti dei suoi imperdibili viaggi. Ma non solo. Dalle foto riproposte, infatti, è possibile carpire anche di quanto Vanessa ci tenga al suo benessere fisico. Con delle curve da mozzare il fiato, la giovane incanta sempre di più i suoi followers. Cosa si sa della sua vita privata? Ben poco. Lei stessa, infatti, ha dichiarato che l’ultima sua relazione è stata circa tre anni fa. Come andrà a finire, quindi, il suo percorso? Lo scopriremo.

