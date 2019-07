Temptation Island, cosa c’è dietro le scelte di Arcangelo e Nunzia: cosa è successo nella terza puntata e perché si sono comportati così

Temptation Island, la terza puntata del programma è andata in onda nella serata di lunedì 8 luglio: tra anticipazioni, spoiler e commenti dal web, i dati ci parlano di un particolare interesse nei confronti di Nunzia Sansone ed Arcangelo Bianco. Già, perché quello che abbiamo visto ieri in puntata ha un po’ lasciato tutti di stucco. Ma cos’è successo? Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa abbiamo visto ieri al falò tra i due ma, soprattutto, cerchiamo di capire cosa c’è dietro le scelte dell’uno e dell’altra.

Temptation Island Nunzia ed Arcangelo: perché lui ha deciso di dire basta e perché lei ha reagito così

Fa strano vedere Nunzia che cerca di capire Arcangelo al confronto sotto gli occhi di Filippo Bisciglia. E’ strano sentire i discorsi di Arcangelo su argomenti del tipo “Io non ti merito”. Nunzia è accondiscendente, prova a comprendere l’atteggiamento più che sbagliato del suo fidanzato. E già qui c’è abbastanza materiale per rimanere scioccati. Nunzia è tornata indietro. E’ tornata in trasmissione. Questo dovrebbe bastare a farci capire che ha bisogno quantomeno di chiarire. Di vedere il suo Arcangelo almeno un’altra volta.

Dal canto suo, Arcangelo è deciso: Nunzia non lo merita. Non merita i suoi comportamenti, le sue scuse, il suo voler uscire con gli amici, andare in vacanza senza di lei. Dietro quei discorsi di Arcangelo, molto probabilmente, c’è una persona che ha trovato il coraggio di porre fine ad una storia che va avanti da 13 anni senza la ‘partecipazione’ di entrambi. Dietro quel ‘perdono’ di Nunzia c’è invece una ragazza innamorata che, nonostante un fidanzato così, non può permettersi di perderlo. Una fragilità che viene fuori quando gli corre dietro in spiaggia e lo implora di andare via con lei. Di restare. Di dare un’altra possibilità alla coppia.

Un nodo in gola…

Una storia così non può lasciarci indifferenti. I telespettatori saranno rimasti particolarmente colpiti da quanto hanno visto a Temptation Island. Dai vari post che abbiamo pubblicato su Facebook abbiamo evidenziato alcuni commenti. C’è chi inveisce contro di lei che non doveva ‘umiliarsi’ così. C’è chi invece se la prende con lui che ha fatto un immenso giro di parole per dirle che non l’amava più e che voleva lasciarla. Una cosa è certa: Nunzia ed Arcangelo dimostrano che Temptation Island può avere dei risvolti molto profondi. Che non è solo ‘il villaggio delle corna’ come molti lo chiamano. Dietro c’è molto altro.

