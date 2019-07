Giorgio Manetti tornerà a Uomini e Donne? Le sue parole tolgono ogni dubbio: ecco cosa ha rivelato l’ex di Gemma Galgani.

Come ogni anno, dopo l’estate, Uomini e Donne tornerà a settembre. Il seguitissimo programma di Maria De Filippi riempirà i pomeriggi degli italiani anche nella prossima stagione tv. E oltre al Trono Classico, ritroveremo i protagonisti dei Trono Over. Le avventure di Gemma Galgani e company infatti appassionano molto il pubblico di Canale 5. Ma proprio a proposito degli over, a settembre potrebbe esserci un grande ritorno nella trasmissione. Parliamo di Giorgio Manetti, il famoso ‘gabbiano‘ per cui Gemma ha perso la testa qualche anno fa. Scopriamo cosa ha svelato il cavaliere.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti tornerà a settembre?

Giorgio è stato sicuramente uno dei protagonisti principali del Trono Over di Uomini e donne. Merito della sua storia d’amore con la sua ‘Gems’, che però, dopo alti e bassi, non ha avuto un lieto fine. Ma proprio quando Giorgio sembrava aver trovato l’amore al di fuori delle telecamere, ecco che la voce di un suo ritorno nello studio di Maria si fa sempre più forte. Il motivo? Una frase che proprio il cavaliere ha pronunciato in un video postato sul suo profilo di Instagram. Date un’occhiata:

Direttamente da Matera, Giorgio saluta i suoi followers, ma lo fa in un modo molto particolare. “Ci rivedremo presto, probabilmente a settembre, ma non vi dico dove”. Con questa frase misteriosa, Giorgio scatena i fan, che avanzano l’ipotesi più accreditata: il bel cavaliere tornerà a Uomini e Donne. Il ‘Gabbiano’ ha preferito non rivelarlo, ma per tutti sarà proprio nello studio di Uomini e Donne che rivedremo il Manetti. La domanda ora è: come la prenderà Gemma? Si riscoprirà ancora innamorata del suo indimenticabile Giorgio? Non ci resta che attendere settembre per scoprire se rivedremo Gemma col suo ‘gabbiano’!

