L’ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti, dopo Alessio Campoli, sembra aver un nuovo flirt con un calciatore: ecco la segnalazione social.

È stata una delle troniste più sorprendenti di Uomini e Donne. Angela Nasti, con la sua bellezza e simpatia, ha immediatamente conquistato le simpatie di tutto il pubblico. Il suo percorso all’interno dei famosi studi televisivi è, ormai, risaputo. Pochi mesi fa, infatti, la giovane napoletana ha scelto Alessio Campoli, suo corteggiatore, ma la loro storia d’amore è durata davvero pochissimo tempo. Soltanto dieci giorni di frequentazione per loro e poi un semplice ‘arrivederci’. Eppure, a distanza di settimane da questa decisione, sembra che la bella influencer abbia completamente archiviato la storia d’amore. Tanto da avere, secondo alcune segnalazioni social, un flirt con un calciatore. Ecco cosa è emerso su Instagram.

Angela Nasti, flirt con un calciatore dopo Alessio: la segnalazione

Da quando Angela Nasti ha terminato il suo percorso a Uomini e Donne non si fa altro che parlare di lei. La giovane napoletana, in effetti, vanta di una bellezza davvero incredibile. È più che ovvio, quindi, che catturi l’attenzione di tutti. Ma non solo. L’influencer, infatti, è spesso al centro dei riflettori anche per alcune sue ipotetiche frequentazioni. Appena terminata la storia d’amore con Alessio, dunque, vi avevamo parlato di un ipotesi ‘terzo incomodo’. Che, a quanto pare, non è stata mai smentita o confermata. Oppure, proprio recentemente, vi avevamo parlato in un probabile ritorno di fiamma con il suo ex Mattia Marciano. Eppure, a distanza di tempo, spunta una segnalazione davvero incredibile. Sembra, infatti, che Angela abbia un flirt con un calciatore. Si tratta di Kevin Bonifazi, difensore del Torino. Ovviamente, non sappiamo cosa ci sia di certo in questa segnalazione. Fatto sta, comunque, che entrambi si seguono su Instagram. Il difensore, tra l’altro, è solito cliccare ‘like’ alle foto della Nasti. Ed, infine, come testimoniato dall’Instagram stories di lui, ieri il ragazzo era a Napoli:

Certo, pura casualità? Non lo sappiamo, ma nel pomeriggio Angela aveva detto, in alcune sue stories, che in serata sarebbe stata impegnata. Chissà. Aspettiamo aggiornamenti.

