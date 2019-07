Temptation Island Anticipazioni, Massimo e Ilaria si sono lasciati? Gli indizi

Temptation Island Anticipazioni, Massimo e Ilaria si sono lasciati dopo la fine del programma? Gli indizi apparsi sui social fanno pensare di sì.

Non mancano le emozioni nella nuova edizione di Temptation Island. Il reality dedicato alle coppie fa davvero impazzire tutti. Tra le coppie più discusse di quest’anno c’è sicuramente quella formata da Massimo Colantoni e Ilaria Teolis. Il viaggio nei sentimenti per loro, per ora, non sta proseguendo nel migliore dei modi. E le ultime indiscrezioni sulla coppia non promettono bene. Secondo il Vicolo delle News, i due si sarebbero lasciati dopo l’esperienza nel programma di Canale 5. Scopriamo di più.

Temptation Island Anticipazioni, Massimo e Ilaria si sono lasciati? L’indiscrezione fa il giro del web

Massimo e Ilaria usciranno indenni dalla loro esperienza a Temptation Island? Non è così facile immaginare un lieto fine per la coppia. Se prima era solo Massimo a mostrare interesse per la single Elena, ora c’è da fare i conti anche con l’interesse della sia fidanzata Ilaria per il sexy tentatore argentino Javier. La ragazza infatti, dopo aver visto innumerevoli video di Massimo ed Elena, ha deciso di trovare conforto nel suo rapporto con Javier. Insomma, i due sembrano essere più lontani che mai. E dall’indiscrezione lanciata da Il Vicolo delle News, non arrivano buone notizie. Alcune followers della pagina, molto vicine alla coppia, avrebbero riferito che i due si sono lasciati alla fine della trasmissione. Nulla di ufficiale per ora, ma su web la notizia si sta diffondendo a macchia d’olio. Come previsto dal programma però, i diretti interessati on potranno ‘spoilerare’ nulla finché non sarà mandata in onda l’ultima puntata del reality. E voi, cosa prevedete? Massimo e Ilaria usciranno insieme o separati dall’isola delle tentazioni?

