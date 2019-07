Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island, si mostra su Instagram con una scollatura da urlo e senza reggiseno: ma piovono critiche per un ‘dettaglio’.

Antonella Fiordelisi è stata una delle tentatrici dell’edizione 2017 di Temptation Island: originaria di Salerno, la 21enne è fidanzata da qualche mese con Francesco Chiofalo. Ma ‘lenticchio’ non è l’unico ad aver perso la testa per la bella schermitrice. Tanti sono i suoi fan, che rimangono estasiati dalle foto sexy che la bella Antonella pubblica su Instagram. Anche l’ultimo scatto della salernitana non ha fatto eccezione e ha fatto boom di like, ma ha raccolto anche numerose critiche.

Antonella Fiordelisi scollatura ‘hot’ senza reggiseno

Antonella Fiordelisi ha pubblicato poche ore fa uno scatto davvero da capogiro. La bella fidanzata di Francesco Chiofalo si è mostrata in costume total black, inginocchiata in un giardino. Ma il costume della salernitana, pur essendo un pezzo intero, presenta una profondissima scollatura, che evidenza il suo seno esplosivo, davvero da urlo. ‘Anche con 40 gradi non rinuncio al total black‘, scrive nella didascalia l’ex tentatrice, che ha al piede un paio di scarpette da ginnastica, completamente in secondo piano rispetto al suo corpo invidiabile e alle sue forme da capogiro.

Pioggia di critiche per la foto ‘hot’ di Antonella: ‘sei rifatta’

Antonella Fiordelisi ha pubblicato uno scatto ‘hot’ in costume, con una scollatura profonda e palesemente senza reggiseno. Ma la foto non è piaciuta ad alcuni followers, che l’hanno criticata dandole della finta per il seno rifatto, o accusandola di aver modificato la foto prima di pubblicarla. ‘Sei tutta di plastica, che schifo‘, scrive addirittura qualcuno, ma Antonella nega e risponde dicendo semplicemente che Madre Natura è stata generosa con lei e che le foto sono naturali, accusando chi la critica di utilizzare profili falsi per andarle contro, senza ‘metterci la faccia’.

