Barbara D’Urso si mostra in una foto di qualche tempo (come lei stessa specifica) in cui è in accappatoio, sdraiata a letto, con un bel sorriso stampato in viso.

“Vorrei stare un giorno così senza far nulla, e voi no?”, questo il suo messaggio nella didascalia della foto che ha postato su Instagram. Tantissimi i cuoricini che i suoi follower le hanno lasciato, così come i commenti ‘amorevoli’: “Eh sì ci sono giornate in cui ci si sente un pò più “pigri”, un bacio”, oppure: “Bellissima come sempre la nostra dea della tv”. Insomma, è evidente che la nostra ‘Carmelita’ abbia un bellissimo rapporto con i suoi fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Barbara D’Urso senza intimo: l’accappatoio si apre…

Un piccolo incidente forse voluto quello dell’accappatoio che si apre proprio in un punto abbastanza ‘hot’. La temperatura si fa bollente per i fan della D’Urso su Instagram. La foto è stata scattata qualche anno fa, ma il viso rimane sempre lo stesso. Quello di una dolce e giovane donzella.

In questo scatto, forse, cambia un po’ il taglio di capelli ed il colore che sembra un po’ più scuro del solito. Fatto sta che se non l’avesse specificato proprio lei, forse nessuno avrebbe notato che la foto risale a qualche anno fa.

Una breve vacanza al mare per Carmelita

E’ da poco tornata da una breve vacanza di tre giorni al mare, Barbara D’Urso. Il suo mare, come lo chiama nei post che pubblica su Instagram. La seducente conduttrice di Canale 5 si è mostrata in costume in diverse fotografie postate sui social. Foto che poi hanno raggiunto picchi altissimi di ‘mi piace’. Un po’ come i picchi che raggiunge lo share dei suoi programmi televisivi, che quest’anno hanno macinato record su record. Quello appena trascorso, per la D’Urso, è stato un anno di successi che non può fare altro che sperare si ripetano anche in vista della prossima stagione televisiva.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!