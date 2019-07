Beatrice Valli e Marco Fantini, una dedica speciale sui social sorprende i fan. Il gesto preannuncia qualcosa? Ecco cosa è successo

Procede a gonfie vele l’amore tra Beatrice Valli e Marco Fantini, che da poco hanno festeggiato il compleanno della piccola Bianca. La coppia che da sempre si mostra felice sui social, racconta attimi di quotidianità e la sintonia che da sempre contraddistingue il loro rapporto. Ormai insieme da cinque anni, Marco e Beatrice hanno coronato il sogno di allargare la famiglia due anni fa. Dopo Ale, che Marco ha preso sotto la sua ala protettiva da quando ha preso Beatrice al suo fianco, l’arrivo di Bianca è stata la più lieta delle notizie, che ha fortificato ulteriormente la coppia. Ma ora un gesto inaspettato fa viaggiare i fan con la fantasia, vediamo di cosa si tratta.

Beatrice Valli, una dedica speciale per Marco e quella promessa piena d’amore. Novità in vista?

Marco Fantini e Beatrice Valli sono innamorati più che mai. A testimoniarlo, oltre alle solite foto che compaiono sui profili instagram dei due, c’è un post pubblicato da Beatrice poche ore fa. Una dedica speciale quella per il suo Marco, che l’abbraccia con dolcezza mentre mettono entrambi in mostra i polsi con un tatuaggio nuovo arrivato. I due hanno deciso di augurarsi buona fortuna a vicenda con un quadrifoglio come simbolo d’amore che li lega. Dietro al gesto la promessa che si sono fatti: essere felici insieme.

Un messaggio pieno d’amore, gli occhi pieni d’amore. Nonostante le numerose dichiarazioni in cui la coppia ha sempre specificato che il matrimonio non fosse una priorità, ora Beatrice potrebbe veramente sognare il grande passo. Oltre all’anello gonfiabile che le ha già regalato, stavolta Marco potrà fare di meglio. I fan non stanno nella pelle e la speranza è che la proposta sia davvero alle porte.

