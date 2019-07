Belen Rodriguez ripresa mentre cammina: l’abito che indossa è trasparente e con uno spacco davvero vertiginoso, l’incidente è dietro l’angolo.

Un’Instagram stories da sogno quella pubblicata da Belen Rodriguez, pochissime ore fa, su Instagram. Come ormai è risaputo, la giovane showgirl, insieme a suo marito Stefano De Martino e al piccolo Santiago, è in vacanza ad Ibiza. E così, evidentemente, prima di dedicarsi ad una fantastica serata in famiglia, si lascia immortalare mentre è intenta in una camminata davvero pazzesca. A catturare l’attenzione di tutti sono, ovviamente, alcuni dettagli del vestito indossato dalla bella modella. L’abito, infatti, è trasparente. Ed ha uno spacco davvero vertiginoso. Per questo, nonostante Belen tenta di coprirsi, è praticamente impossibile evitare l’incidente ‘hot’. Curiosi di vedere il vestito e scoprire cos’è accaduto? Vi accontentiamo subito.

Belen Rodriguez, abito trasparente e spacco altissimo: il video da ‘urlo’

Non perde mai occasione di poter incantare i suoi numerosi followers. E così, dopo numerose foto in costume che farebbero perdere il fiato a chiunque, Belen Rodriguez decide di deliziare i suoi fan con un’Instagram stories davvero da capogiro. Si sta recando a cena. Lo testimoniano, tra l’altro, anche i video successivi. Eppure, prima di andare a ristorante, si lascia immortalare in una camminata davvero pazzesca. Che, ovviamente, mette in risalto non soltanto le sue doti da modella, ma anche alcuni dettagli, come dicevamo precedentemente, del suo vestito. Da come si può vedere da un frame dell’Instagram stories riproposto in alto, il vestito della showgirl è completamente trasparente. E tra l’altro, si intravede chiaramente l’incredibile biancheria intima utilizzata dalla showgirl. E non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, l’abito presenta uno spacco davvero vertiginoso. Che, ovviamente, durante la camminata non fa altro che mostrare la gamba tonica della showgirl. Insomma, ancora una volta, Belen incanta tutti.

