Caterina Balivo riceve numerose critiche social dopo aver mostrato a tutti i suoi followers quel ‘particolare’: ecco la sua reazione.

Nuovo spiacevole episodio per Caterina Balivo. Nonostante, infatti, non sia più in onda con il suo Vieni da Me, la bella napoletana è sempre molto presente sui social. Non a caso, quindi, sul suo profilo Instagram, è solita condividere scatti che riguardano la sua frenetica vita, in modo da poter interagire, seppur indirettamente, con i suoi followers. Perché, vi assicuriamo, ne sono davvero tantissimi. Ebbene. È proprio dopo aver pubblicato una foto con un ‘particolare’ che, difficilmente, non balza agli occhi che, la bella conduttrice, è stata sommersa dalla critiche. Ecco cos’è accaduto su Instagram. E, soprattutto, qual è stata la sua reazione. Perché, si sa, Caterina è abile a ‘togliersi tutti i sassolini dalle scarpe’. Com’è giusto che sia, ovviamente.

Caterina Balivo, quel ‘particolare’ non piace: la sua dura reazione

Aveva, poche settimane fa, annunciato di volersi disintossicare dai social network. Il suo impegno televisivo è, per il momento, concluso. E, com’è giusto che sia, la bella napoletana ha voluto godersi la sua famiglia. E così, con un tenero e romantico ballo con suo marito, la conduttrice aveva annunciato il suo ‘arrivederci’ ad Instagram. Soltanto poche ore fa, però, vi è ritornata. Pubblicando, tra l’altro, una foto con un outfit davvero incredibile. Con un fantastico vestito nero e un’acconciatura da urlo, Caterina da appuntamento al suo amato pubblico per il 9 settembre con una nuova e sorprende edizione di Vieni da Me. Eppure, c’è chi, anziché essere contento di tale notizia, si impegna a sommergere la conduttrice di critiche proprio per i suoi capelli. Ed, in particolare, per quel riccio nero che si intravedere cadere sulla sua fronte. Ecco il commento di un suo fan:

Da come si può vedere quindi, l’utente in questione ci è andato davvero giù pesante. Per questo, quindi, non è mancata e, soprattutto, tardata la reazione di Caterina. Che, come al solito, ha risposto per le rime.

