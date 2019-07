Cecilia Rodriguez posa completamente nuda per una nota rivista: lo scatto bollente manda completamente in titl i suoi fan su Instagram.

Non ha bisogno di presentazioni. Cecilia Rodriguez è, infatti, una delle modelle ed influencer più amate ed apprezzate in questi ultimi periodi. Nota anche come la sorella minore di Belen, la giovane Rodriguez vanta un successo davvero smisurato. Inutile spiegare, ovviamente, il motivo. La sua bellezza e perfetta forma fisica lo fanno da loro. Lo testimoniano, tra l’altro, le numerose foto che, quotidianamente, l’argentina condivide su Instagram. Proprio un’ultima di esse ha letteralmente mandato in tilt i suoi accaniti ed affezionati sostenitori. Perché? Il motivo è davvero molto semplice. Cecilia, infatti, ha condiviso una foto in cui posa, per una nota rivista, completamente nuda. Curiosi di vedere lo scatto? Vi accontentiamo immediatamente.

Cecilia Rodriguez completamente nuda: lo shooting ‘illegale’ su Instagram

Se la sua storia d’amore con Ignazio Moser procede a gonfie vele, la stessa cosa vale anche per la sua carriera da modella. Cecilia Rodriguez, infatti, sul suo profilo Instagram è solita condividere degli scatti che lo testimoniano a gran voce. Non solo, quindi, sono davvero numerose le foto in cui si lascia immortale insieme al suo bel ‘gordo’, ma altrettanto lo sono quelle che spiegano al massimo la sua carriera da modella. Come quest’ultima che, come detto precedentemente, ha lasciato tutti i suoi fan davvero senza parole. Da come si vede dallo scatto in questione e che, com’è nostro solito fare, abbiamo riproposto anche in alto, Cecilia si mostra completamente nuda. Ebbene si. Per la copertina di una nota rivista, la bella argentina si lascia immortalare come ‘mamma l’ha fatta’. Ovviamente, non c’è nulla di scandaloso. Anche perché Cecilia assume una posizione tale da non mostrare nulla. Ma comunque, la foto, in pochissimo tempo, ha davvero conquistato tutti. In effetti, risultato diverso non si poteva avere, no?

