Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi diventano cantanti: saranno i protagonisti della nuova hit dell’estate.

Lorenzo e Claudia sono tra i volti più amati nello studio di Uomini e Donne: si sono conosciuti grazie a Maria De Filippi, nel programma, e non si sono mai più separati. Convivono a Latina, città d’origine di lei, ed insieme si divertono molto. Due caratteri esplosivi come i loro non potevano passare inosservato: così sui social sono seguiti da migliaia di utenti che adorano seguire la loro quotidianità. Poche ore fa hanno annunciato ai loro fan di aver partecipato alla composizione di una nuova canzone: scopriamo di che si tratta!

Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia cantanti: protagonisti della hit dell’estate

L’hanno annunciato questo pomeriggio di 10 luglio 2019: Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi saranno protagonisti di una nuova canzone. “Questa sarà la nostra nuova avventura, la nostra canzone sarà sul CD hit mania estate”: hanno dichiarato entrambi tramite le IG story di Claudia.

Come si può notare dalla foto pubblicata dall’ex corteggiatrice, l’ultima canzone della lista si chiama “Boletos de amor”: al fianco del titolo ci sono i rispettivi cantanti, Mama song feat Lorenzo e Claudia. Noi siamo curiosi di ascoltare il nuovo singolo e voi?

