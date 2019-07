Concorrenti Tale e Quale Show 2019: svelato il cast ufficiale della nuova edizione del varietà di Rai Uno condotto da Carlo Conti.

I palinsesti Rai per la prossima stagione sono ricchi di novità, ma non mancano le conferme. Tra queste c’è Tale e Quale Show, una delle trasmissioni più amate e seguite di Rai Uno, che tornerà in onda a partire dal 13 settembre. Al timone del varietà, anche quest’anno, ci sarà Carlo Conti. Ed è stato proprio il conduttore, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, a svelare il cast ufficiale della prossima edizione di Tale e Quale Show. Siete curiosi? Allora scopriamo insieme tutti i concorrenti.

Tale e Quale Show 2019 concorrenti: nel cast ufficiale anche Francesco Monte

Tale e Quale Show è uno dei ‘cavalli di battaglia’ della Rai. Il varietà dedicato alle imitazioni canore riesce a tenere incollato il pubblico alla tv ormai da tantissimi anni. Merito della buona musica, dei travestimenti eccezionali, ma anche e sopratutto dal talento dei concorrenti in gara. Ben 12 personaggi noti nel mondo dello spettacolo, sei donne e sei uomini, che decidono di mettersi in gioco nell’arte dell’imitazione.

Ecco i nomi del cast ufficiale di Tale e quale Show 2019:

Jessica Morlacchi

Lidia Schillaci

Tiziana Rivale

Eva Grimaldi

Flora Canto

Sara Facciolini

Francesco Monte

Agostino Penna

David Pratelli

Francesco Pannofino

Gigi e Ross

Davide De Marinis

Confermata quindi la presenza di Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, scelto per attirare un pubblico giovane e social. Legati a Uomini e Donne anche Flora Canto, ex tronista e attuale compagna di Enrico Brignano, e Agostino Penna, il compositore del famoso jingle iniziale della trasmissione di Maria De Filippi. Tra i nomi di spicco, c’è il duo comico composto da Gigi e Ross e Francesco Pannofino. Molte scommesse e tanta voglia di mettersi in gioco nel nuovo cast di Tale e Quale Show. Appuntamento al 13 settembre 2019 per scoprire tutte le novità della nuova edizione!

