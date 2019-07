Federica Nargi scatenata a Ibiza: abiti succinti e movenze hot, i fan impazziscono dopo le Instagram Stories postate dall’ex velina.

È la meta estiva preferita dai Vip. Parliamo di Ibiza, che con la vicina Formentera, nella bella stagione si popola di personaggi famosi, che scelgono di godersi le loro vacanze sulla ‘isla bonita’. E si trovano a Ibiza anche la splendida Federica Nargi e Alessandro Matri, che sui social si mostrano più innamorati che mai. Ma a colpire i followers della Nargi, nelle ultime ore, non è stato certo il suo amore per il bomber. L’ex velina mora si è lasciata andare a un ballo davvero sensuale, in un noto locale di Ibiza. La Nargi si è letteralmente scatenata nei video postati nelle sue Instagram Stories. Il risultato è ‘bollente’. Date un’occhiata.

Federica Nargi scatenata a Ibiza: movenze hot, il video bollente su Instagram

Federica Nargi ha deciso di far perdere la testa ai suoi numerosi followers di Instagram. Non bastavano le foto in bikini con cui la splendida ex velina delizia i suoi fan quasi quotidianamente: la Nargi si è lasciata andare a un ballo decisamente sensuale, che ha postato nelle sue Ig Stories. Il tutto è avvenuto a Ibiza, durante una serata in un noto locale dell’isola. Federica si è letteralmente scatenata, e gli abiti succinti hanno fatto la loro parte per rendere il video bollente! Le movenze sensuali della Nargi hanno mandato Instagram in tilt. Ecco un’immagine tratta dal video postato nelle storie:

La Nargi ha ‘repostato’ sul suo profilo un video girato da Simona Salvemini, ex gieffina e sua grandissima amica. Ebbene sì, quello con cui Federica sta ballando non è il bel Matri, ma uno dei ballerini del locale. Ma niente paura: Alessandro era lì,a pochi metri, ad ammirare la straordinaria bellezza e sensualità della sua Federica.

