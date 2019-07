Federico Fashion Style, il Parrucchiere dei Vip, è protagonista di una nuova polemica social: ecco cos’è accaduto su Instagram.

Federico Lauri, o meglio conosciuto come Federico Fashion Style, continua ad essere al centro di una polemica social. Nonostante sia passato del tempo dallo ‘scandalo’ della ricevuta fiscale con delle cifre esagerate, il Parrucchiere dei Vip è al centro di un nuovo dibattito su Instagram. Perché, cos’è successo? Ve lo spieghiamo immediatamente. Come è solito fare, Federico, terminato il suo lavoro ad una cliente, ha pubblicato su Instagram una foto del ‘prima’ e del ‘dopo’. Ecco. È proprio un suddetto scatto che numerosi suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare un ‘particolare’ davvero clamoroso. Ecco di cosa parliamo.

Federico Fashion Style al centro di nuova polemica social: ecco perché

Il successo di Federico Fashion Style è davvero spietato. Non soltanto, infatti, il parrucchiere ha aperto dei negozi in alcune città italiane, ma, poco tempo fa, ne ha inaugurato un altro nel capoluogo lombardo. È davvero facile, tra l’altro, immaginare il suo successo. Da come è possibile vedere dalle foto pubblicate sul suo profilo ufficiale di Instagram, Federico è un vero e proprio mago dei capelli. Non a caso, infatti, sono davvero tantissimi i Vip che si lasciano coccolare da lui. I numerosi scatti Instagram, come dicevamo, lo testimoniano. Eppure, proprio uno di quest’ultimi ha suscitato una vera e propria polemica social. Da come si può vedere dallo scatto in questione e, tra l’altro, riproposto in alto come sempre, Federico, terminato il suo lavoro, ha mostrato ai suoi followers il frutto del suo lavoro. Ecco che immediata è stata la reazione di alcuni di loro. Secondo alcuni, infatti, la cliente del ‘prima’ non coinciderebbe affatto con la donna del ‘dopo’. Ecco alcuni commenti e la risposta di Federico a tali insinuazioni:

Da come si può vedere quindi, c’è chi crede che Federico abbia ‘modificato’ il colore degli occhi. O chi, addirittura, crede, come dicevamo, che siano due persone differenti. In entrambi i casi, comunque, la risposta del parrucchiere è abbastanza esaustiva, no?

