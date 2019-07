Chi è Flora Canto, Tale e Quale Show 2019: età, lavoro, vita privata della compagna di Enrico Brignano e nuova concorrente del talent show di Carlo Conti.

Il 13 settembre torna Tale e Quale Show 2019. Lo ha annunciato Carlo Conti alla presentazione dei palinsesti Rai. Il cast ha già preso forma. Saranno 12 i concorrenti che si sfideranno, imitando in ogni puntata un personaggio diverso della musica italiana e internazionale. Come sempre le esibizioni saranno valutate da una giuria di cui però ancora non sono stati ufficializzati i nomi.

Tra i 12 concorrenti, troviamo Flora Canto. Vediamo qualche dettaglio sulla sua vita, con particolare riguardo alla carriera e alla vita privata.

Chi è Flora Canto, Tale e Quale Show 2019: età, lavoro, vita privata

Ex tronista, attrice e attuale compagna di Enrico Brignano, Flora Canto è nata a Roma nel 1983.

Molti la ricorderanno per la storia, finita male, con Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island. Filippo, durante la relazione con Flora Canto, partecipò al Grande Fratello e la tradì con Simona Salvemini. Poco dopo, Flora decise di partecipare a Uomini e Donne, scegliendo Francesco Pozzessere con cui ha avuto una lunga storia d’amore lasciandosi ad un passo dalle nozze.

Nel 2013, però, Flora incontra Enrico Brignano, precisamente a Sabaudia. E da lì non si sono più lasciati. Hanno dato alla luce anche una bellissima bambina di nome Martina e hanno in programma di allargare la famiglia e chissà, magari, anche un matrimonio.

Per quanto riguarda la carriera, Flora Canto ha da sempre avuto la passione per la recitazione. Ha condotto alcuni programmi televisivi di reti minori, fino al debutto a teatro e partecipando ad alcune pellicole con Paolo Conticini, Massimo Boldi, Nino Frassica e molti altri. Successivamente ha condotto Fast and Furious su La7, Telethon Rai Uno, Supercinema e altri programmi tra Rai e Mediaset, partecipando anche come comica a Colorado.

Insomma, chi più ne ha, più ne metta.

Adesso la vedremo nelle vesti di cantante a Tale e Quale Show 2019, in onda dal 13 settembre.

