Chi è Francesco Pannofino, Tale e Quale Show 2019: età, moglie e carriera del famoso attore e doppiatore pugliese concorrente del Talent Show di Carlo Conti.

Il 13 settembre torna Tale e Quale Show 2019. Lo ha annunciato Carlo Conti alla presentazione dei palinsesti Rai. Il cast ha già preso forma. Saranno 12 i concorrenti che si sfideranno, imitando in ogni puntata un personaggio diverso della musica italiana e internazionale. Come sempre le esibizioni saranno valutate da una giuria di cui però ancora non sono stati ufficializzati i nomi.

Tra i 12 concorrenti, troviamo Francesco Pannofino. Vediamo qualche dettaglio sulla sua vita, con particolare riguardo alla carriera e alla vita privata.

Chi è Francesco Pannofino, Tale e Quale Show 2019: età, moglie, carriera

Nato a Pieve di Teco, in Liguria, ma cresciuto a Roma, Francesco Pannofino è un attore noto specialmente per la sua carriera da doppiatore. Ha infatti prestato la sua voce ad attori come George Clooney, Denzel Washington, Tom Hanks, Antonio Banderas e Mickey Rourke. Nelle vesti attoriali si è distinto, sin da giovane, con le serie TV Boris e Nero Wolfe.

Ha doppiato anche Kurt Russel, Jean-Claude Van Damme, Robbie Coltrane e Tom Hanks in Forrest Gump. In Italia è noto anche per essere la voce narrante del programma Emigratis con Pio e Amedeo e di Meraviglie – La penisola dei tesori condotto da Alberto Angela.

Per quanto riguarda la vita privata, Francesco Pannofino ha due matrimoni alle spalle, entrambi con la collega doppiatrice Emanuela Rossi. Il primo matrimonio si è celebrato negli anni Novanta, per poi finire nel 2006; il secondo matrimonio, invece, è stato celebrato nel 2011 ma è finito pochi anni dopo. Pur separati, i due sono in buoni rapporti anche grazie al figlio Andrea, studente universitario ventenne.

