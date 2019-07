La frecciatina di Heather Parisi contro Lorella Cuccarini è, ormai, diventata virale: ecco cos’è accaduto tra le due donne dello spettacolo.

I Palinsesti Rai della stagione televisiva 2019-2020 sono stati, ormai, resi noti. Ed è proprio con l’ufficializzazione dei nuovi programmi e dei rispettivi conduttori che, tutto il pubblico italiano, è venuta a conoscenza del nuovo impiego di Lorella Cuccarini. Dopo l’addio di Francesca Fialdini a La Vita in Diretta, sembra che la famosa cantante, attrice e conduttrice sarà al timone del programma pomeridiano di Rai Uno. È proprio per questo motivo che, appena resa nota la notizia, Heather Parisi ha lanciato una chiara frecciatina alla sua ‘nemica’ su Twitter. Ecco cos’è accaduto nel minimo dettaglio.

Heather Parisi, la frecciatina al veleno contro Lorella Cuccarini

Se da una parte c’è chi è rimasto completamente entusiasta e soddisfatto per il nuovo impiego di Lorella Cuccarini. Dall’altra c’è chi, invece, non lo è stato affatto. Ed ha lanciato una chiara frecciatina su Twitter. Parliamo, come dicevamo precedentemente, di Heather Parisi. I rapporti tra le due donne dello spettacolo non è mai stato idilliaco. Tuttavia, negli ultimi mesi ‘l’ascia di guerra’ non è stata affatto deposta. Anzi. Impossibile, infatti, dimenticare lo scontro che c’è stato, proprio recentemente, tra loro. Heather aveva definito Lorella una ‘ballerina sovranista’. La Cuccarini, dal canto suo, per rispondere a tale provocazione, aveva tirato in ballo il motivo per cui l’americana è stata costretta ad abbandonare l’Italia. Sono passati mesi da questo acceso scambio di opinioni eppure sembra che lo scontro non si è affatto placato. Anzi. Appena diffusa la notizia dei Palinsesti Rai, immediata è stata la reazione della Parisi che, seppur non citando il suo nome, ha lanciato una chiara frecciatina su Twitter alla sua ‘acerrima nemica’:

Ovviamente, non è giunta ancora nessuna reazione. Come risponderà Lorella?

