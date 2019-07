Jeremias Rodriguez su Instagram risponde a tono ad un hater che l’ha attaccato. “Fiero di essere la loro ombra” sono state le sue parole: ecco a chi si riferisce l’argentino.

E’ ormai al centro dell’attenzione nell’ultimo periodo: pare che la sua storia con Soleil Sorge sia finita dopo un duro litigio per colpa di una “terza persona incomoda” tra loro due. Il gossip impazza e Jeremias Rodriguez adesso è preso di mira da tutti: sui social è molto seguito ed un hater lo ha stuzzicato in un commento sotto al suo ultimo post. Il giovane argentino ha subito replicato alle accuse con una risposta a tono. Ecco cosa è successo.

Leggi anche:

Jeremias Rodriguez risponde a tono ad un hater su Instagram: l’argentino si difende

Il motivo ufficiale per cui Jeremias e Soleil si sono lasciati ancora non è stato svelato dai diretti interessati ma una cosa è certa: sembra che ci sia una “terza persona incomoda” tra i due ex isolani. Questo è il gossip che gira sul loro conto ed intanto Jeremias sui social, preso di mira da alcuni, risponde a tono alle offese che riceve.

Un utente sotto ad un suo post su Instagram l’ha accusato di essere “l’ombra delle sue sorelle” aggiungendo anche “sei insopportabile“. L’argentino che ha partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ha replicato “Fiero di essere l’ombra delle persone più importanti della mia vita”.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social —> clicca qui