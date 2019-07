Tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge è ufficialmente finita, la notizia è di pochi minuti fa ed arriva a conferma di tutte le voci che si sono susseguite ultimamente

Tra Jeremias Rodriguez e Soleil è finita, adesso è ufficiale: la loro relazione è giunta al capolinea e adesso ne parlano veramente tutti: il settimanale Chi lo scrive confermando le voci. Ma perché la loro relazione, che sembrava tutto un rose e fiori, è finita da un momento all’altro? Insomma, eravamo già passati alle presentazioni ufficiali in famiglia. E poi?

Perché tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge è finita? Spunta il terzo incomodo

Terzo incomodo o terza incomoda. Sì, a quanto pare ci sarebbe un ex volto di Uomini e Donne ad intrufolarsi nella storia tra i due personaggi. Si tratta di una persona che conosce molto bene Jeremias, ma al momento non è dato sapere il nome. Attualmente, i due non hanno voluto rilasciare dichiarazioni sulla fine della loro relazione. Ma è ovvio che tutti aspettino aggiornamenti nei prossimi giorni. Stando a quanto si legge su Chi, tra i due ci sarebbe stata anche un’accesa litigata mentre erano in Sicilia, in vacanza. Chissà, una scenata di gelosia?

Come andavano le cose prima di questa rottura?

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono lasciati e questo ha destato un grande scalpore tra i fan. Sì, perché prima di questo episodio c’erano state le presentazioni ufficiali. Jeremias aveva presentato Soleil a tutta la famiglia. E viceversa. Inoltre, erano già in corso i preparativi per andare a convivere ed iniziare una nuova avventura di coppia. I due l’avevano deciso e ne avevano anche dato l’annuncio dopo la splendida vacanza a Ponza. E poi? Poi sarà spuntata fuori ‘la terza incomoda’ di cui sopra. Come scrive il settimanale di Alfonso Signorini, c’è stata una forte litigata tra i due e questo può far pensare che, sì, stavolta sia finita davvero.

