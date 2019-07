Tale e Quale Show, chi è Jessica Morlacchi una dei concorrenti del programma.

Jessica Morlacchi sarà protagonista della nuova stagione di Tale e Quale Show. Classe 1987 la cantante e bassista italiana non è un volto nuovo nel mondo della televisione e della musica perché aveva formato il gruppo I Gazosa con i quali ha cantato la famosissima hit di successo wwwMiPiaciTu. Oggi Jessica Morlacchi approda a Tale e Quale Show e quindi è il momento di conoscerla meglio.

Concorrenti Tale e Quale Show 2019: chi è Jessica Morlacchi

Per chi si sta chiedendo chi sia Jessica Morlacchi sappiamo che è classe 1987, romana e dopo l’esperienza con i Gazosa inizia una carriera da solista duettando anche con Marco Masini nel 2005 al Festival di Sanremo cantando Nel mondo dei sogni. Nel 2019 ha partecipato anche al programma tv Ora o Mai Più su Rai 1, seguita dal coach Red Canzian e nell’ultima puntata ha presentato anche il suo nuovo singolo intitolato Senza ali e senza cielo. Ma non solo ha anche partecipato a The Voice of Italy nel 2013 e senza mostrare la sua identità è passata alle selezioni delle Blind Audition entrando nel team di Riccardo Cocciante.

Jessica Morlacchi malattia: di cosa ha sofferto l’ex cantante dei Gazosa

Non solo rose e fiori e successo per la Morlacchi però. La cantante ha svelato infatti anche un suo problema, una sorta di malattia. Jessica ha raccontato che dopo l’esperienza con i Gazosa la cantante ha avuto continui attacchi di panico come ha svelato lei stessa nella trasmissione Ora o Mai Più. Quando è arrivato infatti il successo con Stai con me Forever e www mi piaci tu, la situazione è quasi sfuggita di mano, ma del resto aveva solo 16 anni e proprio in quel periodo ha iniziato ad avere degli attacchi di panico e a soffrire di agrofobia. Problematiche che l’hanno portata addirittura non uscire quasi più di casa. Ora Jessica però sta meglio ed è pronta a rimettersi in gioco con Tale e Quale Show.

Per ulteriori news su Tale e Quale Show CLICCA QUI