Sembra che la nuova e, soprattutto, presunta fiamma di Angela Nasti sia Kevin Bonifazi, noto calciatore di Serie A: ecco cosa occorre sapere su di lui.

In questi ultimi giorni, sul web, sta impazzando un’indiscrezione davvero pazzesca. Angela Nasti, nota influencer napoletana ed ex tronista di Uomini e Donne, ha una ‘liason’ con Kevin Bonifazi? Ovviamente, questo non lo sappiamo con certezza. Eppure, come raccontato e svelato in un nostro recente articolo, ci sono davvero tantissimi indizi che sembrerebbero confermare tale tesi. In primis, i due giovani ragazzi si ‘seguono’ su Instagram. Il calciatore, tra l’altro, è solito cliccare ‘likes’ alla bella Angela. Ed, infine, nelle ultime ore, sembra che sia a Napoli. Tutte coincidenze? Beh, non si ha la conferma. Ma comunque, se la loro frequentazione dovesse essere veritiera, conoscete proprio tutto di Kevin? Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Chi è Kevin Bonifazi, la presunta fiamma di Angela Nasti

Kevin Bonifazi è nato a Toffia, in provincia di Rieti, nel Lazio, il 19 maggio del 1996. La sua passione per il calcio si manifesta sin da subito. È proprio in alcune squadre romane, infatti, che Kevin fa il suo debutto nel ruolo di difensore centrale. Nel 2011, però, si trasferisce al Siena. Giocandovi, addirittura, per tre stagione. Nel 2014, poi, viene notato dal Torino. Da questo momento, la sua carriera è tutta in ascesa. Militerà, infatti, nel Benevento, Casertana e Spal. Nel 2017, però, ritorna ad indossare la maglia del Torino. Firmando un contratto fino al 2022. Ma non solo. Perché, grazie alle sue doti calcistiche, viene anche convocato nella nazionale italiana Under 21. Insomma, da come si può dedurre, una giovane età, ma con un carriera davvero ricca alle spalle. Della sua vita privata, però, si sa ben poco. Nonostante, infatti, il suo profilo Instagram sia ricco di foto, si evince pochissima della sua vita privata. Si sa, però, soltanto che è stato fidanzato con Alice Sabatini, ex vincitrice di Miss Italia della 76esima edizione.

