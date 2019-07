Maria De Filippi e Michelle Hunziker: un sodalizio importantissimo per Mediaset che apre le porte a delle novità clamorose

Che intesa quella appena raggiunta da Maria De Filippi e Michelle Hunziker: nella prossima stagione, ci saranno delle novità clamorose su questa nuova fantastica ‘coppia’. Sì, perché pare proprio che Michelle Hunziker abbia accettato la proposta della De Filippi e nella prossima stagione televisiva si ritrovi alla conduzione di Amici Vip. Un programma nuovo, che susciterà certamente tantissima curiosità tra i telespettatori Mediaset. Insomma, un sodalizio, quello tra la De Filippi e Michelle, che sta già dando dei frutti straordinari.

Michelle Hunziker e Maria De Filippi: che sodalizio!

Così, Maria De Filippi elegge Michelle Hunziker ‘madrina’ della nuova trasmissione. Come sappiamo, Amici è un programma che viene praticamente associato alla De Filippi che, adesso, per questa ‘rivisitazione’ ha fatto il nome della conduttrice svizzera. Siamo sicuri che sarà stata ben contenta di accettare perché si tratta di un incarico importante. Potrebbe essere una vera e propria svolta nella sua carriera lavorativa. Inoltre, per Mediaset è un gran bel colpo. La bionda showgirl è sicuramente uno dei personaggi televisivi più amati del palcoscenico italiano. Motivo per cui si possono prospettare soltanto risultati positivi dal programma che avremo in onda nella prossima stagione televisiva.

Della nuova trasmissione ancora non si sa nulla. In effetti, può sembrare strano: se Amici è un programma che dà la possibilità a dei ragazzi di affermarsi nel mondo dello spettacolo, come si potrebbe fare lo stesso con dei Vip? Ossia, con persone che già si sono ritagliate il proprio spazio nella televisione italiana. Magari, però, potremmo pensare a qualche personaggio che vuole mettersi in mostra per abilità che ha acquisito in questi anni. Qualcuno che, forse, ha studiato canto, ballo o recitazione e che adesso potrebbe avere la possibilità di affermarsi in questo settore grazie ad Amici Vip. Ma chi ci sarà tra i concorrenti? Beh, questo non è dato saperlo. O almeno è troppo presto. Aspetteremo!

